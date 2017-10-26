BMGK'dan flaş Irak çağrısı

BM Güvenlik Konseyi ekim ayı Başkanı ve Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, konseyde Irak'taki son gelişmelerin ele alındığı kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Delattre, "BMGK, Irak güçleri ile Peşmerge arasındaki çatışmalardan ve artan gerginlikten endişe duyuyor ve tüm taraflara tehdit ve güç kullanımından

kaçınma ve diyalog çağrısı yapıyor." dedi.

TAKVİM ÇAĞRISI

İhtiyaç duyulması durumunda BM'nin Irak'ın bütünlüğünün korunması ve gerginliğin azaltılması konusunda yardıma hazır olduğunu belirten Delattre, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne görüşmelere başlanması için süratle takvim belirlenmesi çağrısı yaptı.

Delattre, BMGK'nın Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hem fikir olduğunu sözlerine ekledi.