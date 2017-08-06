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    BMGK, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları oy birliğiyle kabul etti

    Hürriyet Haber
    06 Ağustos 2017 - 09:53Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 09:53

    Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini yeni yaptırımlarla üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

    Oy birliği ile kabul edilen kararda, Kuzey Kore’den demir, demir madeni, kurşun, kömür ve deniz ürünlerinin ithalatı yasaklanıyor. Kararda ayrıca Kuzey Kore’nin Dış Ticaret Bankası’na ait hesapların dondurulması öngörülüyor, BM’nin kararına uymayan Kuzey Koreli deniz taşıtları ise hiçbir ülkenin limanına giremeyecek.

    Bununla birlikte BM’ye üye ülkeler, kendi topraklarında çalışan Kuzey Koreli çalışanların sayısını artıramayacak, Kuzey Kore ile yeni ortak girişimler kuramayacak ve mevcut işletmeleri büyütemeyecek. Ayrıca Pyongyang’ın füze ve nükleer programları ile ilgili kişilere karşı yeni yaptırımlar öngörüldü.

    Kararı öneren ABD’li yetkililerinin hesaplarına göre tüm yaptırımların hayata geçirilmesi durumunda Pyongyang’ın şu anda 3 milyar dolar civarında bulunan yıllık döviz gelirlerinin 1 milyar dolar düşmesi sağlanmış olacak.

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    Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin tehdit teşkil eden ve istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine karşı ekonomik ve siyasi baskının artırılacağı belirtildi.

    Açıklamada, "Başkan Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), son balistik füze denemesine yanıt olarak Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ağırlaştıran yeni kararını memnuniyetle karşıladı. Başkan, Çin ve Rusya'nın bu kararın geçirilmesindeki desteklerini takdirle karşıladı." ifadesi kullanıldı.

    Etiketler: Kuzey Kore , BM , ABD
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