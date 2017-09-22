BM'den Turkcell'e "insanlık" ödülü

Turkcell'in açıklamasına göre, New York'ta BM tarafından ödüllendirilen tek Türk şirketi, sığınmacılara yönelik insani hizmetlerinden dolayı Turkcell oldu

BM'nin dünyada yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik başlattığı sürdürülebilirlik platformu Global Compact tarafından belirlenen 10 kişilik listeye Türkiye'den sadece Terzioğlu seçildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, çocuklara daha iyi bir Türkiye bırakmak için her zaman sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, içinde bulundukları yüz yılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Suriye'den göç edenlere de destek olmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Akça, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'de misafir ettiğimiz 3 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizin dil öğrenimi başta olmak üzere sosyal çevreye entegrasyonunu sağlamaya yönelik her türlü ihtiyacı gidermek için hayata geçirdiğimiz projelerde, her bir Turkcell çalışanının gayreti, alın teri ve emeği vardır. Son olarak BM tarafından verilen ve göğsümüzü kabartan bu anlamlı ödül vesilesiyle başta Genel Müdürümüz Kaan Terzioğlu olmak üzere, tüm Turkcell çalışanlarını ülkemize ve insanlığa sağladıkları katkılardan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum."

"500 BİNDEN FAZLA SIĞINMACIYA TEKNOLOJİMİZLE DESTEK OLDUK"



Genel Müdür Terzioğlu ise hizmetleri tasarlarken "Yardıma en çok ihtiyaç duyan insanların hayatında teknoloji ve iletişim gücümüzle nasıl fark yaratabiliriz" sorusuyla yola çıktıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merhaba Umut isimli mobil uygulamamız, Türkiye'de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacının karşı karşıya kaldığı iletişim duvarını kaldırarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Suriyeli misafirlerimiz için akıllı telefon yaşamsal açıdan en ulaşılabilir ve en güçlü araç. Bağlantı ve dijital servislerimizle, bu güçlü araçtan sağladıkları faydayı artırıyor ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların uluslararası alanda gördüğü ilgi bizi mutlu ediyor ama en çok da, ülkemizin bu konudaki liderliğini dünyayla paylaşabildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz."

MERHABA UMUT UYGULAMASI



Türkiye'de yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacının karşı karşıya kaldığı iletişim duvarını kaldırarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan Merhaba Umut uygulaması, tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet veren ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabiliyor.

Merhaba Umut, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı gibi lokasyon bazlı yönlendirmeler de sunuyor. Kullanıcılar, tek tuşla Turkcell'in Arapça çağrı merkezini arayabiliyor.



