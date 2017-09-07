BM'den Kore mesajı: Askeri müdahale korkunç olur

Guterres, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’nin son nükleer denemesinin bölgesel ve uluslararası güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirtti. Pyongyang yönetiminin nükleer füze denemelerini kınayan Guterres, “Kendi halkı, kuraklık, açlık ve ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalıyor” dedi.



BM Güvenlik Konseyi’ndeki birliğin krizin çözümü ve gerginliğin azaltılması için diplomatik kanallar yaratacağını söyleyen Guterres, “Çatışmacı söylemler, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Krize siyasi çözüm bulunmalı, askeri müdahalenin potansiyel sonuçları korkunç olur” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında, Kuzey Kore’ye askeri müdahalenin Washington’ın ilk önceliği olmadığını belirterek, “Ancak neler olacağını göreceğiz” dedi.



'KRİZİ TIRMANDIRMAK ÇÖZÜM GETİRMEZ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore’de nükleer silah krizini Güney Kore lideri Moon Jae-in ile görüşerek, Pyongyang ve Washington’a Rusya ile Çin’in ortak hazırladıkları askeri faaliyetleri iki tarafın da askıya alması planını hatırlattı.



Çin’deki BRICS ülkeleri zirvesi dönüşü Rusya’nın Vladivostok şehrinde Güney Kore lideriyle buluşan Putin, “Kuzey Kore krizini askeri bakımdan tırmandırmanın hiçbir çözüm getirmeyeceği ortada. Kuzey Kore yönetimini köşeye sıkıştırmak çok daha tehlikeli davranış olur” dedi.