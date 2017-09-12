Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>BM'den flaş Kuzey Kore kararı

    BM'den flaş Kuzey Kore kararı

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA)
    12.09.2017 - 01:25 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 01:40

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onayladı.

    Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar tasarısı BMGK'da oylamaya sunuldu. 

    Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden tasarı oy birliğiyle kabul edildi. 

    Böylece BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9'uncu kararı onaylamış oldu. 

    Etiketler: BM , Kuzey Kore , yaptırım
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri