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    BM'den flaş Arakan çağrısı

    AA
    05.09.2017 - 20:22 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 20:28

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Myanmar'daki yetkililer bu şiddet kısırdöngüsünü kırmak için kararlı adımlar atmalılar ve tüm ihtiyaç içinde olanlara insani yardım ulaşımını ve güvenliği temin etmeliler. Kendilerine, hayat kurtaran insani yardım hizmetlerinin kesintisiz girişine izin vermeleri çağrısı yapıyorum. Bununla birlikte bu krizin temelinde yatan sorunlara çözüm bulunması için hayata geçirilecek etkili planlar ertelenemez. Arakan'daki Müslümanlara vatandaşlık ya da en azından şimdilik normal bir hayat sürmelerini temin edecek yasal statü verilmesi hayati önem taşıyor. Seyahat etme özgürlüklerini kazanma, çalışma hayatı, eğitim ve diğer hizmetlere girebilmeleri için bunlar sağlanmalı."

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    Etiketler: Arakan , BM , Myanmar
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