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    BM'den dünya için 'kırmızı alarm' uyarısı

    DW Türkçe
    01.01.2018 - 21:11 | Son Güncelleme:

    BM Genel Sekreteri Guterres, kriz, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, sosyal eşitsizliğin arttığı dünyayı 2018 yılında yeni tehlikelerin beklediği uyarısını yaptı. Guterres, "alarm seviyesini kırmızıya çıkarıyorum" dedi.

    BMden dünya için kırmızı alarm uyarısı

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yeni yıl konuşmasında, dünyayı 2018 yılında da bekleyen tehlikelere karşı uyardı. Guterres, "2018'in ilk gününde, alarm çalıyorum. Dünyamız için alarm seviyesini kırmızıya çıkarıyorum" uyarısını yaptı.

    Guterres, BM Genel Sekreterliği görevini üstlendiği 2017 yılına atıfta bulunarak, geçen yılki konuşmasında 2017 yılını "barış yılı" yapma çağrısını hatırlattı ve "Maalesef tam tersi oldu" dedi. Guterres, 2017 yalında krizlerin arttığına ve yeni tehlikelerin oluştuğuna dikkat çekti.

    Guterres pazar günü yayımlanan yeni yıl konuşmasında yaptığı uyarıyı başta, Soğuk Savaş Dönemi'nden bu yana hiç olmadığı kadar artan nükleer silah endişesine dayandırdı.

    “KRİZLERİ VE NEFRETİ ANCAK BERABER YENEBİLİRİZ”

    Uluslararası toplumu birlik olmaya çağıran BM Genel Sekreteri, “sorunların ancak birlik olunarak aşılabileceğini” vurguladı. Guterres, "Krizleri aşabilir, nefreti yenebilir ve ortak değerleri savunabiliriz. Ancak bunu sadece birlikte yapabiliriz" şeklinde konuştu.

    BM Genel Sekreteri, iklim değişikliğinin etkileri, artan sosyal eşitsizlik ve insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, "Milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının artışa geçtiğini" belirtti.

    "Buna karşı ancak birlikte mücadele edebiliriz, geleceğimiz buna bağlı" diyen Antonio Guterres, dünya genelinde devlet ve hükümet başkanlarına da çağrı yaptı. BM Genel Sekreteri, ortak hedeflerle insanlardaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesini istedi.

    BMden dünya için kırmızı alarm uyarısı

    Etiketler: Birleşmiş Milletler
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