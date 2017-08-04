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    BM Suriyeli sığınmacılar için ne kadar ödediğini açıkladı

    AA
    04 Ağustos 2017 - 07:23Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 07:24

    Dünya Gıda Programı'nca (WFP) Türkiye'deki 850 binden fazla Suriyeli sığınmacıya aylık 120 lira yardım yapıldığı bildirildi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımlara ilişkin bilgi verildi.

    Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan program çerçevesinde 850 binden fazla Suriyeli sığınmacıya her ay 120 lira tutarında kart dağıtıldığı belirtildi.

    Programın 2016 sonlarında hayata geçirildiği ve hızla yaygınlaştığı kaydedildi. Açıklamada, AB tarafından fonlanan programın WFP ve Türk Kızılayı ortaklığı ile hayata geçirildiği ifade edildi.

    Etiketler: BM , Suriye , sığınmacı
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