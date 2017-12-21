BM oylamasında Bosna Hersek detayı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Sırp Üyesi Mladen Ivanic'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki oylamada çekimser oy kullanma kararı alındığı belirtildi.

ÜÇLÜ BAŞKANLIK SİSTEMİ

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ardından imzalanan Dayton Barış Antlaşması çerçevesinde kurucu halkların (Boşnak, Hırvat ve Sırp) temsilcileriyle Üçlü Başkanlık Sistemi'ne göre yönetilen Bosna Hersek'in çekimser oy kullanması tepkilere neden oldu.

Bosna Hersek'in çekimser oy kullanmasına ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Ivanic'e gönderdiği "İsrail" konulu talep mektubunun etkili olduğu belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Dodik, İvanic'e gönderdiği mektupta "İsrail ve RS arasında dostluk ilişkileri var. Bosna Hersek de bu diplomatik ilişkileri bozacak her türlü gelişmeye engel olmalı." ifadelerine yer verdi.

Dodik mektubunda İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin sakin bir ortamda çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İZETBEGOVİC 'EVET'İ ÖNERDİ

Bosna Hersek'in Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'in, "evet" oyu kullanmayı önerdiği ancak diğer iki üyenin çekimser kalma kararı aldıkları belirtildi.



Bosna Hersek Devlet Başkanlığından alınan bilgiye göre, BM Genel Kurulundaki oylamada Dışişleri Bakanlığının tasarıyı destekleme önerisinde bulunmasına rağmen Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesinden ikisi çekimser kalma yönünde görüş bildirdi.

2 ÇEKİMSER

Boşnak üye İzetbegovic'in tasarıyı desteklediği ancak Konsey Başkanı Dragan Covic ile Sırp üye Mladen İvanic'in öneriyi reddederek oylamada çekimser kalma kararı aldıkları kaydedildi.

Boşnak liderin tek başına "evet"i desteklemesine rağmen, konseyin diğer iki üyesinin çekimser oy kullanma yönündeki kararı yönetimin son sözünü belirlemiş oldu.

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nın ardından imzalanan Dayton Barış Antlaşması çerçevesinde kurucu halkların (Boşnak, Hırvat ve Sırp) temsilcileriyle Üçlü Başkanlık Sistemi'ne göre yönetilen Bosna Hersek'in çekimser oy kullanmasına, Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin "fikir ayrılığının" neden olduğu bildirildi.

"BOSNA HERSEK, FARKLI GÖRÜŞLERLE ZİNCİRLENMİŞ BİR ÜLKE"

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kurduğu Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Kurul Başkanı Halid Genjac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin, yönetim biçimi itibarıyla oy birliğiyle karar vermekte zorlandığını ve fikir ayrılıkları nedeniyle BM Genel Kurulu'nda çekimser oy kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Dış politika ile alakalı tüm kararların, Konsey'in tüm üyeleri tarafından uzlaşma ortamı içinde verilmesi gerektiğine dikkati çeken Genjac, "Bosna Hersek, farklı görüşlerle zincirlenmiş bir ülke. Bu koşullar altında Bosna Hersek'e çekimser oy kullanmaktan başka çare kalmadı." dedi.

Genjac, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluştuğunu anımsattı.

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