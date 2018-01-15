BM Genel Sekreteri Guterres'den 'barışın' çağrısı

Guterres, Kolombiya’daki barış süreçlerini desteklemek amacıyla bu ülkeye yaptığı ziyaretin sonunda, başkent Bogota’da kaldığı otelde basın toplantısı düzenledi.

Hükümet ve ELN arasındaki müzakerelerin Kolombiya’daki barış ve Kolombiya halkının gelişmesi için taşıdığı öneme vurgu yapan Guterres, son günlerde yaşanan şiddet olayları, bunun siyasi sürece olumsuz etkileri ve çatışma bölgesindeki halkın durumu konusundaki endişelerini dile getirdi.

Guterres, iki tarafın daha önceki görüşmelerindeki ilerlemeye atıfta bulunarak, çatışma bölgelerindeki halkın durumunda iyileşme sağlanması için şiddet eylemlerinin sona ermesi ve tarafların yeniden ateşkes imzalaması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Guterres, bu konuda BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault’dan “tarafların yeniden masaya oturmaları ve BM’nin, çatışmanın Kolombiya halkı yararına çözülmesi konusundaki sorumluluğunun gereğini” yapmasını istediğini aktardı.

Daha önce görev yaptığı Kolombiya’yı ziyaret etmekten memnun olduğunu ifade eden Guterres, ülkede faaliyet gösteren mayın temizleme organizasyonları temsilcileri, Kolombiya Episkopal Konferansı, çatışmadan etkilenen insanlar ve barış sürecine karşı çıkan kişilerle de görüştüğü bilgisini verdi.

Kolombiya’daki programını Meta yönetim bölgesinde, silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının bulunduğu Eğitim ve Topluma Dönüş Alanını ziyaret ederek tamamlayan Guterres, ziyaretinin ilk gününde Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile bir araya gelmişti.

Guterres, bugün Kolombiya'dan ayrılıyor.