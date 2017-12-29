BM duyurdu: "Yemen'de insan yaşamı tamamen hiçe sayılıyor"

McGoldrick yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarına dikkat çekti ve "Yemen'de artan ve ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların neden olduğu sivil kayıplardan derin bir rahatsızlık duyuyorum" dedi.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi’nden yapılan açıklamada da, 26 Aralık’ta Taizz Vilayetine bağlı Attazziah bölgesinde bulunan Al Hayma ilçesinde kalabalık bir pazar yerine yapılan Suudi hava saldırılarında sekizi çocuk en az 54 sivil öldürüldüğünü ve altısı çocuk 32 kişinin de yaralandığını belirtti.

Geçen günlerde aralarında Ülke İçindeki Mülteciler isimli bir sağlık biriminin de bulunduğu Al Hayma köylerindeki yerleşim alanları, fiili yönetimler tarafından ablukaya ve saldırıya maruz kaldı. Bu durum yerliler arasında birçok kayba neden oldu ve aileler daha güvenli yerlere göç etmeye başladı.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun 26 Aralık’taki hava saldırılarında, Al Hudaydah Vilayeti Attohayta Bölgesi’ndeki bir çiftlikte aynı aileden 14 kişi yaşamını yitirdi.

Bu sayı, son 10 gün içinde Yemen’de çeşitli bölgelerde düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 41 kişinin öldüğü ve 43 kişinin yaralandığı 84 kişiye ekleniyor.

McGoldrick, "Suudi liderliğindeki koalisyon da dahil olmak üzere tüm taraflar, boş bir askeri kampanya ile yalnızca ülkenin yıkımına ve halkına acı çektirmeye yol açan bu saçma savaşa devam ediyor" dedi.

McGoldrick ayrıca çatışmanın taraflarına, Uluslararası İnsani Yasalar uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı korumalarını, sivil ve askeri birlikleri birbirinden ayırmaları gereken yükümlülüklerini hatırlattı.