BM: DEAŞ’a para gitmeye devam ediyor

Rapora göre, koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle baskı altındaki DEAŞ hâlâ büyük bir tehlike. Söz konusu paranın yine DEAŞ’ın kara borsada sattığı petrol ticaretinden ve hakimiyetindeki bölgelerde topladığı vergilerden elde edildiği bilgisi verildi. Örgüt petrol ve vergi gelirleri dışında tarihi eser kaçakçılığı ve fidye üzerinden de büyük bir gelir elde etmişti. Raporda söz konusu para transferlerinin küçük meblağlarda yapılması nedeniyle tespit edilmelerinin zorlaştığına dikkat çekildi. Ancak DEAŞ finansal durumunun koalisyon güçlerinin saldırılarının oluşturduğu baskı nedeniyle de kötüleştiği belirtildi.