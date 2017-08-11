MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>BM: DEAŞ’a para gitmeye devam ediyor

    BM: DEAŞ’a para gitmeye devam ediyor

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 23:21Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 23:21

    BİRLEŞMİŞ Milletler raporunda terör örgütü DEAŞ’a Irak ve Suriye dışından finansal kaynak sağlanmaya devam edildiği belirtildi.

    Rapora göre, koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle baskı altındaki DEAŞ hâlâ büyük bir tehlike. Söz konusu paranın yine DEAŞ’ın kara borsada sattığı petrol ticaretinden ve hakimiyetindeki bölgelerde topladığı vergilerden elde edildiği bilgisi verildi. Örgüt petrol ve vergi gelirleri dışında tarihi eser kaçakçılığı ve fidye üzerinden de büyük bir gelir elde etmişti. Raporda söz konusu para transferlerinin küçük meblağlarda yapılması nedeniyle tespit edilmelerinin zorlaştığına dikkat çekildi. Ancak DEAŞ finansal durumunun koalisyon güçlerinin saldırılarının oluşturduğu baskı nedeniyle de kötüleştiği belirtildi.

    Etiketler: DEAŞ , BM , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri