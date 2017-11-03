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    BM açıkladı: 180 bin kişi yerinden oldu

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler (BM), Irak merkezi hükümeti ile Kürt yönetimi arasındaki anlaşmazlıktan dolayı çoğu Kürt olmak üzere 180,000'den fala insanın Kuzey Irak'ta yaşadıkları yerleri terk ettiğini açıkladı.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumuna cevap olarak Irak birlikleri, geçen ay Kerkük ve diğer bölgeleri Kürt peşmerge güçlerinin elinden almıştı.

    Birleşmiş Milletler İnsani Sorunlar Koordinatörlüğü'nden  dün yapılan yazılı açıklamada, "2 Kasım itibarıyla hangi tarafa  ait olduğu tartışmalı bölgelerde yaşayan 183,000 kişi evlerini terk etmiştir. Bunların 79,000'i Kerkük kentinde yaşayanlardan oluşuyor" denildi.

    Açıklamada yerlerini terk edenlerin etnik ya da dinsel aidiyetlerine ilişkin bilgi verilmedi.

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