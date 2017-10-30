BluTV’ye büyük ödül

Yılın Dijital Platformu ödülü Türkiye’nin internet televizyonu BluTV’nin oldu. Mobil Pazarlama Birliği, dünya üzerinde 50’den fazla ülkede 800’den fazla üyesi olan birliğin amacı mobil pazarlamanın gelişmesi sağlamak. MMA, Mobil Pazarlama Birliği, İstanbul’da bir forum düzenledi. Forumda mobil dönüşüm masaya yatırıldı. Ardından da sektöründe öncü, başarılı,yaratıcı şirketler ödüllendirildi. Törende internet televizyonu BluTV Yılın Dijital Platformu ödülüne layık görüldü. Ödülü sahnede BluTV adına Pazarlama Yöneticisi Zeynep Çil, Dijital Pazarlama Sorumlusu Tuğçe Gürkaya ile Doğan TV Dijital Medya ve Satış Grup Başkanı Haymi Behar birlikte aldı. Yaklaşık 2 yıl önce kurulan BluTV platformdaki yüzlerce film, belgesel dışında, dikkat çeken özgün içerikleriyle, Masum, Sahipli, 7 Yüz dizilerini de izleyiciyle buluşturdu.