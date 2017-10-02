BluTV’nin Katkılarıyla Hazırlanan Körfez Adana’da Jüri Özel Ödülü Kazandı!

Mimar Sinan ve Sorbonne üniversitelerinde sinema eğitimi alan Emre Yeksan’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film olan KÖRFEZ'in senaryosunda yönetmen Yeksan’la birlikte, kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke’nin de imzası var. Şehri yaşanamaz hale getiren bir çevre felaketi üzerinden güncel politikalara ve sınıflar arası çatışmalara incelikli ve mizahi bir tarzla bakan KÖRFEZ, BluTV’nin de ilk defa sponsorluk yaptığı sinema filmi oldu

İtalyan basınının zeki, sofistike ve önemli bir politik film sözleriyle övgüde bulunduğu KÖRFEZ, Adana'da yaptığı Türkiye prömiyerinin ardından 10 ve 13 Ekim'de 25. Hamburg Film Festivali'nde gösterilecek. Festivalin Almanya - Avrupa ortak yapımı filmlerin yer aldığı bölümünde gösterilecek film bu kapsamda Avrupa Ortak Yapım Ödülü (Hamburg Producers Award for European Co-productions) için de değerlendirilecek.