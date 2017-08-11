BluTV, “Masum”, “Sahipli” ve “Çalınmış Hayatlar” adlı çok ses getiren projelerinin ardından şimdi de “7Yüz” adlı 7 filmlik bir seriyi yayınlayacak. Her bölümü başka bir hikâyeyi konu alan seri, sarsıcı yüzleşme hikâyelerini BluTV izleyicileriyle buluşturacak.

Yapımı BirFilm’e ait olan “7Yüz”ün kadrosunda Tilbe Saran ve Genco Erkal gibi iki usta isim var. Proje için kamera karşısına geçen diğer oyuncular: Engin Hepileri, Melisa Sözen, Cem Davran, Damla Sönmez, Ekin Koç, Sinan Tuzcu, Pınar Göktaş, Gizem Erdem ve Merve Dizdar. “7Yüz”ün yönetmen koltuğunda da dört farklı isim yer alıyor: Tunç Şahin, Umut Aral, Ceylan Özgün Özçelik ve Alphan Eşeli.

Yakında yayına başlayacak bu yenilikçi dizinin proje tasarımı da Tunç Şahin’e ait.