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BluTV ile Deutsche Telekom’dan işbirliği

Hürriyet Haber
02 Ağustos 2017 - 22:16Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 22:16

BLUTV, Almanya’nın en büyük telekom operatörü Deutsche Telekom ile yaptığı işbirliği sayesinde artık Deutsche Telekom müşterilerine data paketlerini kullanmadan cep telefonlarından BluTV izleme imkanı sunuyor. Böylece BluTV, Deutsche Telekom ile data paketleri için işbirliği yapan ilk Türk firması oldu ve yurtdışı açılımını Almanya’da bu önemli işbirliği ile pekiştirdi.

1 Ağustos 2017’den itibaren Deutsche Telekom’un StreamOn tarifesini kullanan Almanya’daki BluTV üyeleri, mobil data paketlerini tüketmeden BluTV orjinal yapımlarını ve birbirinden farklı Türk dizi ve filmlerini izleyebilecekler. BluTV, başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde de benzer işbirlikleri için çalışmalarını sürdürüyor. Nisan 2017’den beri yurtdışında da hizmet veren BluTV, yurtdışında yaşayan Türklere en sevdikleri Türk dizi ve filmlerini webden, cepten ve tabletlerinden izleme imkanı sunuyor.

Mobil internetten içerik tüketimini destekleyen data paketlerinin özellikle ABD ve Avrupa’da giderek daha fazla tercih edilmeye başladığını vurgulayan BluTV CEO ve Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Türkiye’de de data tüketimini kolaylaştırıcı tarifelerin operatörler tarafından çeşitlendirilmesini beklediklerini söyledi.

Etiketler: BLUTV , Deutsche Telekom , gazetehaberleri
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