BluTV ile Deutsche Telekom’dan işbirliği

1 Ağustos 2017’den itibaren Deutsche Telekom’un StreamOn tarifesini kullanan Almanya’daki BluTV üyeleri, mobil data paketlerini tüketmeden BluTV orjinal yapımlarını ve birbirinden farklı Türk dizi ve filmlerini izleyebilecekler. BluTV, başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde de benzer işbirlikleri için çalışmalarını sürdürüyor. Nisan 2017’den beri yurtdışında da hizmet veren BluTV, yurtdışında yaşayan Türklere en sevdikleri Türk dizi ve filmlerini webden, cepten ve tabletlerinden izleme imkanı sunuyor.

Mobil internetten içerik tüketimini destekleyen data paketlerinin özellikle ABD ve Avrupa’da giderek daha fazla tercih edilmeye başladığını vurgulayan BluTV CEO ve Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Türkiye’de de data tüketimini kolaylaştırıcı tarifelerin operatörler tarafından çeşitlendirilmesini beklediklerini söyledi.