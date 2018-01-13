Bluetooth’ta 5.0 dönemi

HER geçen gün kablosuz bir yaşama doğru ilerliyoruz. Kablosuz yaşam denilince akla gelen ilk teknolojilerin başında Wi-Fi ve Bluetooth geliyor. Wi-Fi’yı sunduğu hız bakımından daha çok internet bağlantısı için kullanıyoruz. Bluetooth ise günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Kablosuz kulaklıklardan müzik dinlerken, akıllı saatimizdeki bildirimleri takip ederken, otomobilimizdeki eğlence sistemini kontrol ederken kullandığımız teknoloji Bluetooth. Başka bir deyişle günlük teknoloji kullanımındaki elimiz ayağımız Bluetooth bağlantısı. Dolayısıyla hayatımızda bu kadar önemli bir noktaya gelen Bluetooth, teknolojinin gelişimi karşısında her geçen gün geliştiriliyor. Geçen yıla kadar kullanımda olan Bluetooth’un en son sürümü 4.2’ye artık tüm şirketler yavaş yavaş veda ediyor. Yerine gelen yeni teknoloji ise Bluetooth 5.0. Bu yeni teknolojiye geçişte ilk adımı akıllı telefon üreticileri attı. Geçen hafta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’te ise kulaklık üreticileri başta olmak üzere diğer teknoloji şirketleri de Bluetooth 5.0 ürünlerini tanıttı. Biz de buradan yola çıkarak Bluetooth 5.0 teknolojisini ele aldık.

HANGİ YENİ ÖZELLİKLER SUNULUYOR

1- İKİ KAT DAHA HIZLI: Bluetooth 5.0’ın önemli farklarının başında hız geliyor. Bluetooth’un bir önceki teknolojisi 4.2, 25 saniyede megabit hızla aktarım yaparken, Bluetooth 5.0’da bu rakam saniyede 50 megabite kadar yükseldi. Başka bir deyişle iki katlık bir artış söz konusu. Kullanıcılar, 1 dakikada yaptıkları aktarımları 30 saniyede gerçekleştirebiliyor.

2- MENZİLİ ARTTI: Bir önceki Bluetooth teknolojisiyle müzik dinlerken, başka bir odaya geçildiğinde veya hoparlörden uzaklaşıldığında bağlantıda kopmalar yaşanabiliyordu. Paylaşılan bilgilere göre Bluetooth 4.2’deki menzil 60 metre civarındaydı. Bluetooth 5.0’da ise bu rakam 240 metreye kadar çıktı. Yani Bluetooth’un çekim mesafesi 4 kat arttırıldı.

3- DAHA FAZLA VERİ: Yeni teknolojiyle geliştirilen diğer bir noktada veri taşıma kapasitesi. Geliştirilen frekans bantları sayesinde veri taşıma kapasitesi yaklaşık 8 kat arttırıldı. Bu da bir anda taşınan verinin daha yüksek boyutlara çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla cihazlar aralarında çok fazla iletişime geçmek yerine tek bir seferde tüm veri aktarımını tamamlıyor.

4- ENERJİ TASARRUFU: Özellikle akıllı saatler başta olmak üzere tüm gün boyunca Bluetooth bağlantısını kullanmak, şarjı ömrünü önemli bir derecede etkiliyordu. Bluetooth 5.0 ile bu konuda önemli geliştirmeler yapıldı. Veri taşıma kapasitesinin arttırılmasıyla enerji tüketimi de önemli derecede azaltılmış durumda.

5- KESİNTİSİZ BAĞLANTI: Daha önceki Bluetooth sürümlerinin en önemli sorunlarından başında sık sık kopan bağlantı vardı. Bunun en önemli sebebi kullanılan Bluetooth bağlantısının diğer kablosuz bağlantılarla çakışmasıydı. Bu konuda da önemli geliştirimeler yapılarak, özellikle nenelerin interneti (IoT) konseptindeki cihazların daha doğru çalışması sağlanıyor.

HANGİ CİHAZLARDA VAR

YENİ teknolojiyi kullanan ilk ürünler akıllı telefonlar oldu. Hatta bu konuda ilk adımı Samsung attı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S8, Galaxy S8+ modelleriyle Bluetooth 5.0 kullanmaya başladı. Şirket daha sonra bunun Galaxy Note 8 ile devam ettirdi. Apple da Bluetooth 5.0 kervanına katılan şirketlerden. Apple’ın son modelleri olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde Bluetooth teknolojisi kullanılıyor. LG V30, HTC U11, Google Pixel 2, Google Pixel 2XL ve Xiaomi Mi6 modelleri yeni Bluetooth teknolojisini kullanan akıllı telefonlar arasında yer aldı.

2018 BLUETOOTH 5.0 YILI OLACAK

GEÇEN haftada ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES’te, teknoloji şirketlerinin artık Bluetooth 5.0’a ağırlık verdiğini gördük. Özellikle kablosuz kulaklık modellerinde bu yeni teknolojinin izine rastlamak mümkün. Akıllı telefon işlemcileriyle ünlü Qualcomm’un geliştirdiği ‘QCC5100’ adındaki çip, tamamen kablosuz kulaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildi. Bağlantıyı Bluetooth 5.0 ile sağlayan yeni çipin birçok teknoloji markası tarafından kullanılacak. Buna ek olarak teknolojik aksesuarlarıyla ünlü Anker markası, Zolo Liberty+ adındaki modelde yeni Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisinin özellikle nesnelerin internet (IoT) cihazlarında etkili olması bekleniyor. Aydınlatma sistemi, güvenlik sensörleri veya kapı kilitleri gibi akıllı sistemlerde Bluetooth 5.0 teknolojisine yer verilere kullanıcılara önemli avantajlar sunulacak.

AYNI ANDA İKİ KABLOSUZ KULAKLIK BAĞLAMAK MÜMKÜN

BLUETOOTH 5.0 ile kullanıcıların birçok faydalanacağı özellik mevcut. En önemlisi ise aynı anda iki cihazın tek bir cihaza bağlanması. Örneğin; tablet bilgisayarda iki kişi bir film izliyorsunuz. Geçmiş teknolojili Bluetooth bağlantısıyla kablosuz kulaklıklardan birini arkadaşınıza, diğerini ise kendiniz kullanırdınız. Bluetooth 5.0 ile bu değişiyor. Çünkü hem arkadaşınızı hem sizin Bluetooth kulaklığınız aynı tablet bilgisayara bağlanabiliyor. Bunun için Bluetooth 5.0 özellikli bir tablete veya diğer cihazlara sahip olmanız gerekiyor. Kulaklıkların ise bu özelliğe sahip olmasına gerek yok.

OYUN DÜNYASI

KORKUNUN DOZAJI ARTIYOR

EN popüler korku oyunlarından biri olan Resident Evil 7, Gold paketiyle yenilendi. Güney Amerika’da terk edilmiş bir çiftlik evinde geçen hikayede, tehlike oyunseverlerin peşini bir an olsun bırakmıyor. Oyun PS4 ve Xbox’ta yer alıyor. 300 TL

HAFTANIN TRENDİ

KALİTELİ HAVA SENSÖRÜ

ÇİNLİ teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı hava sensörünün boyutunu küçülterek akıllandırdı. Şirketin geliştirdiği ‘Mi PM2.5’ adındaki model, bulunulan ortamın hava kalitesini ölçerek kullanıcıları bilgilendiriyor. Wi-Fi üzerinden internete bağlanması da dikkat çekiyor. 269,90 TL

UYGULAMA

YEMEKLERE DOĞRU PİŞİRME

KITCHEN Timer Pro adındaki uygulama, yemeklerin en doğru pişirme süresini kullanıcılara söylüyor. Pişirilmek istenen yemek uygulamaya girildikten sonra bildirimlerle kullanıcıları yemeği ne zaman ateşten çekeceğini de belirtiyor. Uygulama, Google Play’de yer alıyor. 2 TL

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

MEKANİK KLAVYE KAPIŞMASI

OYUNSEVERLERİN en önemli aksesuarlarının başında klavyeler geliyor. Oyuncuların ihtiyaçlarına göre geliştirilen klavyelere mekanik seçenekler eklendi. Mekanik klavyeler, geliştirilen özel yapısıyla kullanıcıların tuşlara bastıklara anda komutların bilgisayara iletilmesini sağlıyor.