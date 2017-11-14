Blok mermerde İtalya’yı geçtik

Türkiye’nin özellikle blok mermerde çok mesafe katettiğini belirten Efendioğlu, şöyle konuştu: “Yan sanayi ile yaklaşık 800 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Dünya mermer rezervleri açısından en zengin ülke Türkiye. İşlenmiş mermerde yaklaşık 1 milyar 200 milyona, blokta ise 800 milyon dolara yakın ihracatımız var. Geçen yıl toplamda 1 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl yüzde 10’luk artışla 2 milyar doların üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerine mermer ihraç ediyoruz. 2023 yılındaki ihracat hedefimiz 7 milyar dolar.”