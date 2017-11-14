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Blok mermerde İtalya’yı geçtik

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 01:04 | Son Güncelleme:

MADEN Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, Türkiye’nin, blok mermerde İtalya’nın önüne geçtiğini belirterek, işlenmiş üründe de bu ülkeyi geride bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin özellikle blok mermerde çok mesafe katettiğini belirten Efendioğlu, şöyle konuştu: “Yan sanayi ile yaklaşık 800 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Dünya mermer rezervleri açısından en zengin ülke Türkiye. İşlenmiş mermerde yaklaşık 1 milyar 200 milyona, blokta ise 800 milyon dolara yakın ihracatımız var. Geçen yıl toplamda 1 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl yüzde 10’luk artışla 2 milyar doların üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerine mermer ihraç ediyoruz. 2023 yılındaki ihracat hedefimiz 7 milyar dolar.”

 

Etiketler: gazetehaberleri
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