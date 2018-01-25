Blockchain'de 'Fork' kavramı nedir? Kaça Ayrılır?

Fork kavramı İngilizce'den Türkçe'ye "Çatal" olarak nitelendiriliyor. Blockchain yani blok zinciri teknoloji de son zamanlarda dilimizde "çatal" anlamına gelen "Fork" kavramıyla gündeme geliyor. Coin meraklılarını iyice meraklandıran bu "Fork" kavramı aslında ne? İşte ayrıntılar...

FORK NEDİR?

Fork, blok zinciri teknolojisinde, bir projenin kaynak kodlarından yola çıkılarak yeni projenin temellerinin atılması veya oluşturulması anlamına geliyor. Genelde açık kaynak kodlu coinlerde mevcut oluyor. Fork işleminin yapılma nedeni ise yazılımcıların, kendi coinlerinde olan teknolojinin üzerine bir şeyler eklemek istemeleri ancak bunu aynı coin üzerinden gerçekleştirememeleri sonucu ortaya çıkıyor. Anlayacağınız blok zinciri teknolojisinde Fork, mevcut teknolojini üzerine bir şeyler ekleyebilmek için yeni bir coin ortaya atmak anlamına geliyor. Fork da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Peki bu farklılıklar nedir?

SOFT FORK NE?

En geçerli ifadeyle Soft Fork, geriye uyumlu olarak düşünülüyor. Soft Fork, ortaya atılan yeni bir ağın, önceki ağıyla uyumlu olarak çalışabilmesi anlamına geliyor. Soft Fork sayesinde, Fork edilmiş yeni ağlara sahip kullanıcılar, eski ağa da tekrar dönebiliyor. Ancak bir dezavantajı var. Soft Fork ile geliştirilen ağlarda, kullanıcıların eskiden kurulu olan blokta yer alan paraları , yeni gelen kurallar ile birlikte el değiştirebiliyor. Eğer eski ağdaki kullanıcıların tamamı Soft Fork anlayışını onaylarsa Fork işlemi yani güvenli hale gelme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Ancak Soft Fork'dan daha katı bir işlem daha var...

HARD FORK NE?

Hard Fork ise Soft Fork'un tam zıttı olarak yorumlanabilir. Zira Soft Fork ile oluşturulan yeni ağ, önceki ağ ile uyumlu. Ancak Hard Fork'da bu durum geçerli değil. Hard Fork, isminden de anlaşılacağı üzere sert, katı kurallar koyuyor. Bu kurallar doğrultusunda, Hard Fork'a geçen kullanıcılar, tekrardan eski ağlarına dönemiyorlar. Bu ayrışım ile anlaşılacağı üzere eski kurallara göre oluşturulmuş ağ, yine aynı kurallar üzerinden işlem görmeye devam eder. Hard Fork işlemi, yazılımcılar için en son seçenektir. Yazılımcıların hem Hard Fork hem de Soft Fork yollarını seçmesinin sebebi ise güvenliği iyice artırmak. Ek bilgi olarak Hard Fork'tan yana seçimini yapan Ethereum'un (ETH), Ethereum Classic'i (ETC) oluşturduğu biliniyor.