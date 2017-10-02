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    Blockchain uzmanları Boğaziçi Üniversitesi'nde

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek son dönemlere damgasını vurmuş Bitcoin teknolojisini incelemek için Blockchain dünyasının önde gelen isimlerini sektörün seçkin profesyonelleriyle kampüs ortamında bir araya getiriyor.

    Zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan gizem dolu Blockchain teknolojisinin sınırlarını tanımaya hazırlanan Blockchain Summit, 5 Ekim 2017’de Albert Long Hall’de misafirlerini ağırlayacak.

    Yeni dünyanın düzeni sayılan bu sistem, ülkemizde de çeşitli sektörlerde farklı modellerle kullanılmaya başlandı. Blok Zinciri Sistemi ile ilgili önemli araştırmaları olan değerli akademisyenleri ve iş dünyasında blok zinciri sistemini kullanan öncü profesyonelleri bir araya getirerek, literatüre katkısı olacak Blockchain Summit; bu konuda daha ileri ufuklar için ülkedeki geniş kapsamlı ilk etkinlik olarak karşımıza çıkıyor.

    Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Blockchain Summit’te Bitcoin teknolojisini geliştirmek için atılacak adımlar ve geleceğe bugünden nasıl uyum sağlanabileceği çalışmalarına yön verecek fikirler ele alınacak.

    Etiketler: blockchain , internet , kripto
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