Blockchain nereye gidiyor?

Fiziksel ve dijital fintech platformu KOOP tarafından organize edilen Blockchain&ICO Fest'17 26 ve 27 Ekim günlerinde Akbank sponsorluğunda gerçekleştirildi. Blockchain teknolojisi, uygulama alanları ve dijital para finansmanına yönelik bilgilerin paylaşıldığı konferansa İngiltere, Almanya, Singapur, İsviçre, Fransa, Finlandiya, İsrail, Ukrayna ve Türkiye’den 18 konuşmacı katıldı. Finans, teknoloji, telekom ve enerji sektörleri başta olmak üzere geniş bir yelpazeye hitap eden etkinlik, yabancı ve yerli katılımcılar tarafından yoğun bir ilgiyle izlendi.

Blockchain konuşulanlardan çok daha geniş bir alanı etkileyecek

Açılış konuşmalarından sonra söz alan State Street Bank İnovasyon Başkanı Pınar Emirdağ, “Blockchain Yeniliği: Bugün ve yarın” başlıklı sunumuyla geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. Coinsilium CEO'su Eddy Travia, Blockchain teknolojisinin günümüzde konuşulanlardan çok daha geniş bir alanı etkilediğine ve dijital para finansmanının çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekti.

Sektöre yenilik getirecek çözümlerde Blockchain kullanımı oyunu değiştirecek

“Blockchain Kullanım Alanları, Fikirler ve Hassas Noktalar” temalı oturuma Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, Distributed Lab CEO’su Vladimir Dubinin, Electron CEO’su Paul Ellis ve LalaWorld.io Kurucusu ve CEO’su Sankalp Shangari konuşmacı olarak katıldı. Ulutaş, konferanstaki “Bankacılıkta Blockchain: Bugün &Yarın” başlıklı sunumunda Blockchain teknolojisinin finansal hizmetler sektöründeki yükselen önemine dikkat çekerek “Blockchain’in bankacılıktaki temel kullanım alanları; yurtdışı para transferleri, ticaret finansmanı, kimlik tanımlama ve doğrulama olarak öne çıkıyor” dedi. Ulutaş konuşmasında ayrıca, güvenlik ve risk yönetimi alanlarında, sektöre yenilik getirecek çözümlerde Blockchain kullanımının oyunu değiştireceğini vurguladı. Shangari, geleneksel ödeme kanallarına alternatif olarak geliştirilen dijital cüzdan uygulamasını anlattı. Ellis ise enerji sektöründeki toptan ve perakende işlem süreçlerine ilişkin geliştirilen Blockchain esaslı platformu sundu.

Dijital kanallarla hizmetlere hızlı, kolay, her an ve her yerden ulaşılabilecek

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde “Finansal Hizmetler, Mevcut Ağlar” başlıklı konuda Himalaya Labs Kurucusu ve CEO’su Arifa Khan ile Blockex CEO’su Adam Leonard söz aldı. Sektör bağımsız her şirketin dijitalleşeceğini vurgulayan Leonard, finansal hizmetlere dijital kanallar üzerinden hızlı, kolay, her an ve her yerden ulaşılabileceği bir döneme girildiği değerlendirmesinde bulundu. Khan, varlık yönetim ve yatırım bankacılığı süreçlerini değiştirmeyi hedefleyen uygulamasını tanıttı.

Ethereum ve Hyperledger Blockchain teknolojileri olarak öne çıkıyor

Blockchain işletim sistemi üzerinde merkezi olmayan yazılım protokolleri geliştirilmesine olanak sağlayan “Ethereum sistemi ve akıllı sözleşmeler” temalı başlıkta Extropy.io Kurucusu Laurence Kirk, katılımcılara bilgi verdi. IBM Turkey Teknik Lideri Sevilay Kurt “Hyperledger Fabric” başlıklı sunuşunda, IBM ve Linux Foundation tarafından çerçevesi oluşturulan Blockchain altyapısı ve hizmetlerinden bahsetti.

Blockhain şirket finansmanını kolaylaştırıyor

Etkinliğin ikinci günü Lykke’den İshak Kalkavan’ın “Dijital Para Birimleri” adlı konuşmasıyla başladı ve Eddy Travia’nın dijital para fiyatlaması, borsaları ve yeni ürünler başlıklı konuşmasıyla devam etti. Bu konuşmanın ardından TokenMarket CEO'su Ransu Salovaara “Initial Coin Offering 101” başlıklı konuşmasıyla katılımcılara dijital para finansmanı aşamaları, işlemleri ve süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. Bancor’dan Eyal Hertzog, 153 milyon USD fon toplayarak tamamladıkları dijital para finansmanı sürecine ilişkin deneyimlerini aktardı. Hertzog, dijital para finansmanının geleneksel yatırım modellerini ve girişim sermayesi fonlarını zorlayacağını ve şirket finansmanına bakış açısını temelden değiştireceğini ifade etti. Bu konuşmadan sonra söz alan IconiqLab’den Sandris Murins, ICO işleyişi hakkındaki projesini ve Blockchain hızlandırma programını sundu. Etkinliğin ikinci günü panelistleri Bundle’den Umut Şenol, Blokzincir.io’den Gökhan Seçkin, Global Miles’dan Tansu Çolakoğlu ve Further’dan Kadir Oğuz’un olduğu “Türkiye'de Blockchain uygulaması ve ICO’ların potansiyeli” paneli ile sona erdi.