Blockchain nedir? Blockchain'i (blokzincirini) kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir dağıtık veri tabanı olarak tanımlayabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan Blokzinciri teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin verebilmektedir. Böylece dijital para transferi (bitcoin vb.) işlemler direkt olarak alıcı ile satıcı arasında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Aracıları ortadan kaldırdığı için mevcut sistemlere muhalif olduğu doğru. Ancak günümüzde bankaların da dahil olduğu farklı oyuncular e-ticaret, dosya paylaşımı ve haberleşme gibi işlemler için Blockchain’i keşfetmeye ve kullanmaya başlıyor.





Bankalar ve Blockchain’in geleceği Blockchain’in interneti temelden değiştirebileceğini (Bkz: Kim Dotcom), dijital bir kimlik olarak kullanılabileceğini düşünenler mevcut. Edurne ve Mayel ise 1 Aralık’ta evliliklerini bir devlet kurumunun onayıyla değil Blockchain üzerinden gerçekleştirerek bir ilke imza attı bile.

blockchain-bitcoinGünümüzde finansal teknoloji girişimleri tarafından gelirleri tehdit altında olan geleneksel bankacılık sistemi ise Blockchain’den faydalanma yoluna girmiş durumda. 2022 itibarıyla bankaların Blockchain’i kullanması durumunda masraflarını 15-20 milyar dolar azaltabileceği öngörülüyor.

Kısa bir özet geçmek gerekirse; Hollanda bankaları (ABN Amro, ING, Rabobank) 2014 sonunda Blockchain’e yönelim göstermiş, NASDAQ ise özel pazar platformunda kullanılmak üzere Mayıs ayında Blockchain’e el atmıştı. Microsoft geçtiğimiz yaz aylarında Blockchain’e sosyal fayda amaçlı yaklaşırken, Deutsche Bank ve Goldman Sachs ise geçen hafta Blockchain’in geleceğine ışık tutan önemli bir açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Hali hazırda bankalar sivil inisiyatifler gibi hızlı hareket edemiyor ancak onlarca banka R3cev organizasyonu altında finansal teknolojilerin geleceğini ve elbette Blockchain’in pazardaki rolünü belirlemek için birlikte hareket ediyor.





Finansal Servisler’15 etkinliğimizde Multinet Up Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Başev’in de bu konuda görüş paylaştığını hatırlatmadan geçmeyelim.

Blockchain’in yaygınlaşması kime yarayacak? Özetle Blockchain’in önümüzdeki dönemde takip edilmesi gereken başlıca teknolojilerden biri olduğu çok açık. Finansal kuruluşların güvenlik ve sistemsel tasarruflar açısından Blockchain teknolojisini kullananacağı da. Ancak bu durumun Bitcoin gibi Blockchain temelli muhalif sistemleri güçlendirip güçlendirmeyeceği büyük bir soru işareti. Devletlerin ise Blockchain’i çeşitli vatandaşlık hizmetlerinde kullanması makul ve mümkün gözüküyor. Yani nihayetinde Blockchain’in yaygınlaşması vatandaşların

Dilerseniz blockchain.info, blockchain.com veya onename.com üzerinden siz de Blockchain ile geleceğe ilk adımı atabilirsiniz.