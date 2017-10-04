Blockchain finansal dolandırıcılığı azaltacak

Akıllı kart, tek seferlik şifre ve kriptografi alanında öncü olan; dijital kimlik, yüksek güvenlikli veri teknolojisi, uçtan uca kimlik ve mobil güvenlik yönetimi sağlayan KOBIL, Blockchain’in en önemli özelliğinin merkezi bir organizasyonun dışında peer-to-peer (kişiden kişiye) ağda güvenli bir şekilde işlem görmesi olduğuna dikkat çekiyor. Böylelikle banka gibi üçüncü taraf organizasyonlara ihtiyaç belli oranda ortadan kalkarak, çok taraflı fakat birbirine güvenmeyen işlemlerin/anlaşmaların yapılabilmesine çözüm sunuluyor.

KOBIL CEO’su İsmet Koyun Blockchain’i sadece finans ve ödeme sistemleriyle sınırlamanın yanlış olacağına dikkat çekerek, “Örneğin, taraflar arası akıllı anlaşmalar gibi uygulamalar da bu sistemler üzerinden yapılabiliyor. Hatta yakın gelecekte anlaşmaların notere ihtiyaç olmadan güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda görüşler de var. Ev kiralama, otel odası ve uçak rezervasyonu gibi birçok işlemde gerek duyulan anlaşmalar bu şekilde gerçekleştirilebilecek. Kısacası belli kriterler sağlandığında finansal ödemenin gerçekleşme garantisi bu anlaşmalarla sağlanabiliyor” dedi.



Bankacılık ve ödeme sistemlerinde kurallar değişiyor

Blockchain uygulamalarının en kapsamlıları finans sektöründe görülüyor. Hızlı para transferi, uygun transfer ücreti ve hesap hareketlerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması bu teknolojinin finans sektöründe öne çıkan en önemli üç özelliğini oluşturuyor.

İsmet Koyun, hayatın her alanında olduğu gibi Blockchain’in bankacılık ve ödeme sistemlerinde ciddi değişikliklere neden olacağını belirterek, “Son gerçekleşen World Economic Forum'un raporuna göre 2025 yılında küresel gayri safi milli hasılanın %10'unun Blockchain ve benzeri teknolojiler üzerinde kayıtlı olacağı tahmin ediliyor. Bankaların bu konuda alt yapılarını hazırlamaları ve en kısa zamanda aksiyon almaları gerektiğine inanıyoruz. Bankalar hali hazırda siber ataklarla mücadele ediyor ve alt yapılarını her gün gelişen ataklara karşı korumaya çalışıyor. 2016 yılındaki üç büyük siber saldırıda bankaların zararı 100 milyon doların üstünde oldu. Blockchain’de ise taraflar dışında ‘madenci’ adı verilen diğer çok sayıda taraflar da para transferini doğruluyor. Böylelikle finansal kayıtları hack’lemek ve manipüle etmek çok zorlaşıyor. Blockchain sayesinde finansal dolandırıcılık sayısında düşüş olacağına inanıyoruz” dedi.