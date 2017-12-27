Blizzard’dan Overwatch oyuncularına yılbaşı hediyesi

En çok oynanan FPS oyunları arasında yer alan Overwatch, oyuncularına yılbaşı hediyesi olarak beş adet Loot Box verecek. Overwatch’ın yapımcısı Blizzard tarafından dağıtılan hediyeler, 4.99 dolar değerinde. Bu Loot Box’ların içinden etkinliğe özel olan kostümler, emotelar ve benzeri şeyler çıkıyor. Aynı zamanda Winter Wonderland 2016’da olan kostümlerde oyuna tekrar eklendi.

12 Aralık’ta başlayan etkinlik 1 Ocak’a kadar sürecek. Blizzard’ın verdiği Loot Box’ları almak isteyen oyuncular 1 Ocak’a kadar oyuna girmek zorundalar. Bu kutulardan nadir kostümlere de sahip olabilirsiniz. Overwatch’ı PC, Xbox One ve PlayStation 4’te oynayabilirsiniz.