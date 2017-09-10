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    Hürriyet >Dünya>Blair daha önce neredeydi?

    Blair daha önce neredeydi?

    AA
    10.09.2017 - 18:49 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 18:49

    İngiltere’nin eski başbakanlarından Tony Blair, halkı AB’den ayrılma yönünde oy vermeye sevk eden sorunların çözülmesi halinde, AB içinde kalınmasının mümkün olabileceğini savundu. Ancak Savunma Bakanı Fallon, Blair’in önerilerine alay eder gibi yanıt verdi.

    Blair daha önce neredeydiSUNDAY Times gazetesine makale yazan Blair, İngiltere’nin AB içinde kalmayı sürdürebilmesi için ülkenin göç politikasında bazı değişikliklere gidilebileceğini belirterek, “Brexit’e neden olan rahatsızlıklarla yüzleşmeden Brexit’ten geri dönme şansımız yok. Referandumdan çıkan sonucu değiştirebilmek için önce ona saygı göstermemiz gerekiyor” dedi.
    İngiliz halkının Avrupa’dan gelen göçmenlerle ilgili kaygılarının, Brexit kararında etkili olduğunu savunan Blair, “İnsanların Avrupa’dan gelen göçte zararlı gördüğü yönlere kısıtlama getirebiliriz. Buna yönelik hem iç politikada değişikliğe gidilebilir, hem de Avrupa içinde bir değişiklik üzerinde anlaşılabilir” yorumunu yaptı.

    ‘AKLINA YENİ GELMİŞ!’
    Ancak Savunma Bakanı Michael Fallon, geçen yılki referandumdan Brexit kararının çıktığını hatırlattı ve Blair’in teklifini “Geç” diye nitelendirdi. “Bunun için biraz geç. Aklına yeni gelmiş. Şimdiye kadar neredeydi? Ülke kararını verdi. AB’den ayrılıyoruz ve bu da serbest dolaşımın sona ermesi gerektiği anlamına geliyor. Tony Blair de bunu kabul etmek zorunda” diye konuştu.

    Etiketler: BREXIT , tony blair , Michael Fallon
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