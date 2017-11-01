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    BlackBerry Motion nihayet satışa sunuluyor! İşte özellikleri

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 08:28 | Son Güncelleme:

    Bu ayın başında resmen tanıtılan BlackBerry Motion satışa çıkıyor. BlackBerry yayınladığı açıklamayla merakla beklenen yeni telefonunun çıkış tarihini açıkladı.

    BlackBerry yeni klavyesiz telefonu Motion’ı bu ayın başında resmen tanıtmıştı. Bir ay süren bekleyişin ardından nihayet telefonun çıkışı tarihiyle ilgili somut bir açıklama geldi. BlackBerry Motion çok yakında raflardaki yerini alacak. Motion, 10 Kasım’da BlackBerry’nin memleketi olan Kanada’da satışa çıkacak.

    BlackBerry Motion nihayet satışa sunuluyor İşte özellikleri

    Telefonun resmi çıkış tarihini duyuran Kanadalı telefon üreticisi, ayrıca yeni telefonu için kısa bir tanıtım videosu da yayınladı. DonanımGünlüğü'nün haberine göre Snapdragon 625 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 5.5 inç 1080p ekran, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 12 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 4000 mAh batarya yer alıyor. Telefon Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle satışa çıkacak.

     

     

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