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    Black Panther rekora koşuyor!

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 08:52 | Son Güncelleme:

    Marvel'ın sinematik evreninin en son filmi olan Black Panther vizyona girdi. Film Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 182 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelir ile açılış haftasında en çok hasılat yapan filmler arasında 5. oldu.

    218 milyon dolar gelir ile Marvel'ın Sinematik Evreni'nde iyi bir yere yerleşen Black Panther, Kral T'Challa'nın Wakanda'daki maceralarını anlatıyor. Film Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca 192 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam ile birlikte Star Wars: The Force Awakens'in Star Wars: Son Jedi'ın, Jurassic World'ün ve The Avengers'ın ardından açılış haftası en çok hasılat yapan filmler arasında 5. sıraya yerleşti.

    Black Panther rekora koşuyor

    Filmin bu gişe başarısının arkasında, Şubat ayında vizyona girmesinin etkili olduğu söyleniyor. Çünkü yılın ilk aylarında Hollywood'dan fazla film çıkmıyor. Ayrıca Black Panther karakterinin Marvel evreninde fazla bilinmemesinden dolayı, filmin çıkış tarihide başka zaman olsaydı sıkıntı olabilirdi. Ancak Marvel, önceki Captain America: Civil War filminde karakteri izleyenlere sevdirmeyi başarmış gibi duruyor. Filmin ülkemizde ne kadar izlendiği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. 

    Etiketler: Black Panther , Hasılat , Marvel
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