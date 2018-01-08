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    Black Mirror'ın ismi nereden geliyor?

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Netflix'in popüler dizisi Black Mirror, teknolojinin insan hayatına gelecekte nasıl etki edeceğine dair senaryolarıyla birçok insanı ekran karşısına toplarken, dizinin ismi de merak uyandırıyor.

    Black Mirror, Siyah Ayna anlamına geliyor. Dizinin neden bu ismi aldığı konusunda izleyiciler arasında çeşitli görüşler var.

    Black Mirrorın ismi nereden geliyor
    Black Mirror bölümlerinden Men Against Fire

    Kimisi bu ismin, dünyanın karanlık bir yöne doğru gittiğini sembolize ettiğini düşünürken, bazıları da teknolojinin toplumu tüketerek siyah bir çukura çektiği anlamında bu adın kullanıldığı yorumunda bulunuyor.

    Black Mirrorın ismi nereden geliyor
    Black Mirror'ın bölümlerinden San Junipero 'En İyi TV Filmi' dalında Emmy Ödülü kazandı.

    Bir diğer görüş ise dizinin izlendiği tv, bilgisayar ya da akıllı telefon ekranlarının aslında siyah olması ve eğer ekranda bir şey yoksa ekranan bakan kişinin kendi yansımasını görmesi.

    Black Mirrorın ismi nereden geliyor
    Black Mirror bölümlerinden White Bear

    Dizinin senaristi Charlie Brooker, 2011 yılının Aralık ayında Guardian gazetesine yazdığı makalede dizinin adının arkasındaki sebebi şöyle açıklamıştı: "Black Mirror (Siyah Ayna) adı sizin her duvarda, her masada, her avuç içinde bulacağınız bir isim: Bir televizyonun, bir monitörün, bir akıllı telefonun soğuk, parlak ekranı".

     

     

    Etiketler: black mirror ismi nereden geliyor
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