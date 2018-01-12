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Black Desert Online'a devasa güncelleme geliyor!

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:

Tüm zamanların en gelişmiş MMORPG oyunu Black Desert Online, 11 Ocak’ta yayımlanacak yeni güncelleme ile yeni sınıf, bölüm sonu canavarı ve görevlere kavuşarak uçsuz bucaksız dünyasının sınırlarını daha da büyütecek.

Pearl Abyss, popüler MMORPG oyunu Black Desert Online için 11 Ocak’ta kapsamlı bir güncelleme yayımlayacak. Güncelleme ile oyuna eklenecek yenilikler aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

Kunoichi sınıfı: 9. sınıf olarak oyuna eklenecek olan Kunoichi, dövüş sanatları ve hava saldırılarında usta bir sınıf.

Kzarka bölüm sonu canavarı: Uzun yıllar boyu Serendia’daki bir tapınakta kilit altında tutulan Kzarka, büyük bir tahribat yaratmak için geri dönüyor.

Han görevleri: Şehir içi panolarda yer alacak görevler ile oyuncular maceraya devam ediyor.

Gece Tüccarı Patrigio: Sıradan karataşlardan nadir Kzarka silahlarına kadar çeşitli eşyalar satan Patrigio, gece olana kadar gölgede gizlenir. Oyun saatiyle 22:00’den sonra ise ortaya çıkar ve maceracılara satış yapar.

11 Ocak’taki güncelleme ile Aile Şöhret Puanı’nın kullanılabileceği bir oyun içi etkinlik başlayacak. 25 Ocak’a kadar sürecek olan etkinlikle, oyuncular Aile Şöhret Puanı’nı artırabilecekler.

Oyundaki Mediah 2. Bölüm güncellemesi de bir kutlamaya sahne oluyor. 4 Ocak’tan 18 Ocak’a kadar sürecek olan Korsan Romu Toplama Etkinliği’nde, Black Desert bölgelerinde avlananlar Korsan Romu kazanma şansı yakalıyor. Toplanılan Korsan Romu’nun sayısına bağlı olarak çeşitli oyun içi hediyeler dağıtılıyor.

Oyuna 28 Aralık yamasıyla oyuna eklenen Ninja sınıfı için hazırlanan etkinlik ise ödülleriyle göz alıyor. Ninja karakteri oluşturup belli seviyelere ulaşanlara verilecek ödüller arasında Logitech oyun kulaklığı, Samsung monitör ve oyun içi çeşitli eşyalar yer alıyor.

Oyuncu sayısının artışıyla ortaya çıkabilecek yoğunluk üzerine, hayranlarının kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamasını garanti altına almak isteyen yapımcı ve yayıncı firma Pearl Abyss, yeni sunucusu olan Calpheon’u da sisteme ekledi.

Çok kısa süre önce Kapalı Beta sürecinden çıkan Black Desert Online yoğun ilgiyle karşılaşmış ve üç sunucu yetersiz gelince, dördüncü sunucusunu açmıştı. Pearl Abyss, yeni sunucusu Calpheon ile hayranlarına mükemmel bir deneyim sunmaya devam edecek.

Etiketler: teknoloji
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