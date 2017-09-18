Black Desert Online Türkiye'de!

Black Desert Online (BDO)’da kayıtlı olan oyuncu sayısı kaç?



Black Desert Online, ilk kez 2014 yılında Güney Kore’de oyuncuların berğenisine sunuldu. 2015 yılında Japonya ve Rusya, 2016 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa, 2017’de ise Tayvan ve Güney Amerika’daki ülkelerde piyasaya çıktı. Şu anda 100’den fazla ülkede resmî olarak mevcut durumdayız.

Özellikle Kuzey Amerika’nın en büyük oyun web sitesi olan MMOPRG.com’da 2016 yılının en popüler oyunu seçildik. Ayrıca Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde ücretli üye toplamı 2 milyon kişiye ulaştı, aynı anda en yüksek oyuncu giriş sayısı ise 110 bin kişiye ulaşarak rekor kırdık. Bu yılın ocak ayında Tayvan’da hizmete başladıktan sonra, Tayvan’ın en büyük oyun topluluğu olan Bahamut’ta Online PC Oyunu Birincisi olduk. Temmuz 2017 itibarıyla dünyadaki toplam üye sayımız 7 milyon 650 bin kişiyi geride bıraktı.



Türkiye’de beta süreci ne zaman başlayacak?Oyun ne zaman tam olarak devreye girecek?



Oyunu bir an önce açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Birçok ülkedeki gibi kısa bir beta süreci olacak. Bir yıl içinde hizmete girmeyi planlıyoruz. Yakında lansman planımızı açıklayacağız.







Türkiye’deki hedefiniz nedir?



Black Desert Online, bir MMORPG olduğu için, ne kadar çok kişi oynarsa o kadar eğlenceli olur. Açılışıyla iyi bir performans elde etmeyi düşünmekten çok, Türk oyuncuların uzun süre vakit geçirebileceği bir oyun ortaya koymak bizim öncelikli hedefimiz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için de sürekli güncellemeler yapacak ve en kaliteli eğlenceyi oyunseverlere sunacağız.





James Heo



Türkiye ofisinizden bahsedebilir misiniz?



Pearl Abyss Türkiye, Tayvan’daki ofisimizden sonra ikinci dağıtım ofisidir. İzmir’deki ofisimiz, Black Desert sever arkadaşlarımızdan oluşuyor. Türkiye ve MENA Servis Direktörü Zeyd Kazancı, hem Avrupa sunucularında iddialı bir oyuncu hem de Kore’deki oyunlar hakkında bilgili bir yöneticidir. Oyunu Kore’de açtıktan sonra birkaç kez de ziyaretimize gelen Kazancı’nın Türkiye ofisini yönetmek için en uygun kişi olduğunu düşünüyoruz. Başta Zeyd olmak üzere, ekibin gerisi de oyun deneyimine sahip çalışanlardan oluşuyor. Buradan Türk oyunculara en iyi şekilde hizmet verebilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

Türkiye’de hedef oyuncu sayısı kaç?



Black Desert Online’ın Türkiye’de birinci oyun olmasını çok isteriz. Fakat kullanıcı sayısından ziyade, oyunumuzun eğlenceli olup olmadığını düşünen bir şirketiz. Bizim mantığımıza göre, oyuncu sayısını az da bulsak çok da bulsak, oyunumuzu geliştirmeyi bırakmayız. Çünkü az kişiye hitap ediyorsak bunu çoğaltmak, çok kişiye hitap ediyorsak da onları memnun etmek isteriz.







Türkiye’de internetten oynanan oyunların yaygınlığı çok ama oyuncu başı ödeme tutarları çok düşük. Bu sizi endişelendiriyor mu? Nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Black Desert için satılan market ürünlerinin çoğu dış görünüm veya rahat oynayabilmekı için kullanılan eşyalardan oluşuyor. Satın alıp almamak ise oyuncuya kalıyor. Biz sürekli çekici ürünler ve promosyonlarla çeşitli ürünler sunacağız ama satışları artırmak için de, oyunun kimliğini kaybedecek eşlyaları yapmayız. Satıştan daha çok, oyunumuzun eğlenceli bulunması ve birçok oyuncuya ulaşması bizim için daha anlamlı. Satışlar konusunda endişemiz yok, çünkü oyun sevildiği zaman, bunlar da ardından gelecektir.



Oyun içinde sadece Türkiye’ye özel içerikler var mı?



Şu ana kadar olduğu gibi sadece bir bölgeye özel bir içerik üretmekten çok, tüm dünyadaki Black Desert oyuncuları için bir şeyler üretmeyi tercih ediyoruz.



Mobil versiyonun da çıkacağı biliniyor. Çalışmalarınız nasıl gidiyor?



Black Desert Mobil, Black Desert Online ile aynı dünya görüşüne sahip olaca ve ana oyunun çeşitli içeriklerini içerecek. Fakat oyun kimliği farklı olduğu için Black Desert Online ve Mobil ayrı oyunlar olacak. Mobil için son aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. İlk lansman Kore’de yapılacak. Daha sonra ise dünyada devreye girecek.







Türkiye’de sunucu açma planınız var mı?



Pearl Abyss olarak yaptığımız test ve araştırmalar sonucunda Amsterdam’da bir veri merkezi kuruyoruz. Ancak en iyi hizmet her zaman öncelikli hedefimiz. Burada bir problem yaşarsak sunucuyu taşırız ya da yeniden kurarız.



Türkiye’de PvP modu çok popüler. Özel bir beklentiniz var mı?



MMORPG’de savaşlar en önemli içeriklerden birisidir. Black Desert’ta de kişilerin karşı karşıya geldiği PvP içerikleri ciddi bir orana sahiptir. Birebir mücadele, klan savaşları, büyük kale ve bölge savaşları yapılabiliyor. Bundan sonrasında da bu konuda kendimizi geliştirerek yeni içerikler ekleyeceğiz. Türk oyuncuların PvP ile eğlenmesini umuyoruz.



GameX’te en büyük standı kurdunuz. Gamingist fuarında da yer alacak mısınız?



Evet, Gamingist’teki en büyük standa da sahip olacağız.



Türkiye’deki oyun fuarlarından nasıl bir etki bekliyorsunuz?



Fuarın hâlihazırda oyunu bilenlerle tanışabilme imkânı sağlayan, henüz Black Desert’i bilmeyen oyunculara ise oyunumuzu en iyi şekilde tanıtabileceğimiz değerli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.