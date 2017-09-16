Black Desert Online resmen Türkiye'de!

Şirketin COO’su James Heo, yaptığı açılış konuşmasında oyunculara şu şekilde seslendi: “Burada bu sahnede sizlerden biri olarak bulunuyorum. Yıllar önce şirketimizin kurucusu Kim Daeil bir hayal kurmuştu. Sizin gibi, benim gibi oyuncuların hayalindeki dünyayı yaratmak. Bildiğiniz gibi, bu hayal dünya çapında 8 milyon oyuncuyu da peşinden sürükledi. Ve hep birlikte dev, her gün büyüyen bir aile, bir klan olduk.”



“Türk oyunseverler bize her zaman aynı soruyu sordular: ‘Neden Black Desert Online Türkiye’de yok?’ Koreli oyuncular olarak, Türkiye’de yaşayan oyuncu dostlarımız için gece gündüz çalıştık. Bugün burada, çalışmamızın sonucunun ilk şahitleri siz olacaksınız. Birlikte Black Desert Online’ı resmî Pearl Abyss sunucularında, tamamı Türkçe deneyen ilk oyuncular olacağız. Geçmişte atalarımız gerçek hayatta omuz omuza birlikteydi. Bizler de sizlerle hem gerçek hem sanal dünyalarda omuz omuza birlikte olacağız. Efsanelerimizi birlikte yazacağız.”

Fuarın en büyük stant alanına sahip olan Black Desert Online, burada Geekyapar’dan Can Sungur, Jahrein, Pinti Panda gibi isimleri konuk ederken, cosplay alanı, etkinlik alanı ve deneme alanı olarak ayrılan bölgelerde Multiplayer’ın ünlü ismi Merthan Yalçın’ın sunumuyla yarışlar ve turnuvalar düzenliyor.





Ceyda Doğan Karaş, cosplay alanında Black Desert Online cosplayer’ları ve özel misafirlerle fuar boyunca etkinlikler düzenliyor. Profesyonel cosplayer’lar, standın ziyaretçilerine Black Desert Online kostümlerini canlı olarak sunarken, üç alanı birden ziyaret edenleri ise yalnızca GameX’e özel üretilen sürpriz hediyeler bekliyor.



ÖZEL ERKEN ERİŞİM PAKETLERİ DE ÇIKTI

Black Desert Online 6 Eylül 2017 tarihinde, Pearl Abyss Türkiye’nin resmî sayfalarında (mena. playblackdesert.com ) özel paketlerini satışa sundu. Efsanevi, Özel ve Sınırlı paketleri alan oyuncular, MMORPG oyuncuları için çok önemli ek özelliklerden herkesten önce yararlanabilecek.

Erken Erişim paketleri, oyuncuların senelerdir kullandıkları, kendilerine özel isimleri herkesten önce rezerve etmelerini, oyun içi binek, evcil hayvan, zırh, silah ve kostüm takımlarına sahip olabilmelerini, aile adlarını belirleyebilmelerini ve Black Desert’ın devasa büyüklükte, göz alıcı grafiklerle yaratılmış farklı evrenini kuran “atalardan” biri olmalarını sağlayacak.

Oyunun Kapalı ve Açık Beta süreçlerine katılacak olan paket sahipleri, “Fatih” gibi bir defaya özel alınacak ön adlara da sahip olacak ve Black Desert evreninin ilk kâşifleri olacaklar.

Black Desert Online, GameX 2017’de dört gün boyunca ücretsiz oynanabilecek.