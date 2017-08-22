MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>BKM açıkladı: Akaryakıt istasyonlarında...

BKM açıkladı: Akaryakıt istasyonlarında...

AA
22 Ağustos 2017 - 12:24Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:24

Akaryakıt istasyonlarında ocak-haziran döneminde banka ve kredi kartlarıyla yaklaşık 28 milyar liralık işlem yapıldı. Yılın ilk yarısında en fazla kartla alışveriş 4 milyar 948 milyon 600 bin lira ile mayısta gerçekleşti.

Türkiye'de bu yılın ilk altı ayında akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla toplam 27 milyar 966 milyon 880 bin liralık harcama yapıldı.

AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde akaryakıt istasyonlarında banka kartlarıyla toplam 188 milyon 958 bin 366 adet işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 144 milyon 675 bin 372'sinde kredi kartları, 44 milyon 282 bin 994'ünde ise banka kartları kullanıldı.

Yılın ilk yarısında akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama tutarı 27 milyar 966 milyon 880 bin liraya ulaştı. Söz konusu harcamaların 24 milyar 888 milyon 960 bin lirası kredi kartlarıyla, 3 milyar 77 milyon 920 bin lirası banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk yarısında ise akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla toplam 23 milyar 302 milyon 40 bin liralık liralık harcama yapılmıştı.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde en fazla kartla alışveriş 4 milyar 948 milyon 600 bin lira ile mayıs ayında gerçekleşti. Bu ayda kredi kartıyla 4 milyar 349 milyon 380 bin lira, banka kartlarıyla ise 599 milyon 220 bin liralık harcama yapıldı.

En düşük harcamanın gerçekleştiği ay ise 4 milyar 213 milyon 510 bin lira ile şubat oldu. Söz konusu ayda kredi kartıyla 3 milyar 789 milyon 300 bin lira, banka kartıyla da 424 milyon 210 bin liralık işlem gerçekleştirildi.

 

Etiketler: akaryakıt istasyonları , bkm , Bankalararası Kart Merkezi
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri