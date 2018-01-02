BJK okulları kuruluyor

Başkan olduğundan beri bütün hayatının Beşiktaş olduğunu ifade eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyledi. BJK Kabataş Vakfı Okulları’nı hayata geçireceklerini belirten Orman, özetle şunları söyledi:

‘’Uzun bir süreçti. Her iki kurum; hem BJK hem Kabataş, Beşiktaş semtinin biri sporda, diğeri eğitimde yüz yıllık bir geleneğin temsilcileri ve iç içe geçmiş iki değeridir. Bakıyorsunuz Şeref Bey okulun öğretmeni, kulübümüze en uzun süre başkanlık yapmış biri. Onursal Başkanımız olan Süleyman Seba ve Ziya Kozanoğlu başkanımız, onlarca yöneticimiz, sporcumuz, çalışanımız Kabataşlı ve tüzüğümüz ile de zaten iç içe olduğumuz bir kurum Kabataş Camiası. Bizim de en önemli hedeflerimizden biri, anaokulundan üniversiteye okullaşmayı sağlayacak bir projeyi hayata geçirmekti. Bu konuda tereddütsüz bu denli doğal ilişkimizin geliştiği ve ülkemizin en örnek eğitim camiasını stratejik ortak seçtik. Her iki camianın son derece eşit temsili ve güç birliği ile hayata geçen bir vakıfla adımlarımızı somutlaştırdık. Kamu yararına vakıf statüsünü kazanır kazanmaz üniversiteleşmenin başlangıcını projelendireceğiz. Bu aşamada ilk hedefimiz 2018 Eylül’ünde BJK Kabataş Vakfı Ana-İlk ve Ortaokulu’nun açılışını planlamaktayız. İlk aşamada İstanbul, sonrasında Ankara ve İzmir’de belirli bir planda yayılacak BJK Kabataş Vakfı Okulları’nı hayata geçireceğiz.

'BEŞİKTAŞ’A YAKIŞACAK BİR ÜNİVERSİTE KURACAĞIZ'

Ülkemizin ortak değerleri ile yetişmiş, iyi bir eğitim geleneği ile geleceğe hazırlanacak çocuklarının en güzide eğitim kurumlarını hayata geçireceğiz. Global Beşiktaş gibi bir dünya hedefi koyuyorsak bu konudaki en değerli sermayemiz, eğitimli ve kurumlarımıza sahip çıkacak nesillerin yetişmesine imkan sağlamaktır. Anaokulundan üniversiteye BJK Kabataş Vakfı Okulları’nın hayata geçmesinin üçüncü yılında kurumlarımıza yakışacak nitelikte bir üniversiteyi de hayata kazandırmak hedefindeyiz. Daha önce de ifade ettiğim gibi, eğitimi sadece bir tabela veya açılması için açılmış bir kurum olarak görmüyoruz. 21. yüzyılda en değerli sermayenin insan sermayesi olduğunun farkındayız. Amacımız bir eğitim geleneği ile bu insan sermayesini yaratmak. Bu sermayenin ülkemiz ve kulübümüzün gelecek teminatı olduğunu gören bir anlayıştayız.’’