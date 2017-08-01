‘Bizleri bölmeye gücün yetmez’

ELİNDE 20 santim uzunluğunda bir bıçak, markette, caddede kurban arayan teröristin önünü dört Müslümanla, bir Hıristiyan kesti. Bir Türk, bir Afgan, bir Mısırlı, bir Tunus ve bir Alman ellerinde etraftan kaptıkları sandalyeler ve demir çubukla teröristin önüne dikilerek, daha fazla kan akıtmasına izin vermedi. Teröristi yere yıkan darbeyi vuran Ömer Ünlü anlatıyor:

“Olaydan hiç haberim yoktu. Arabada iki çocuğum ve eşimle gidiyordum. Birden bir kişinin bir kadını bıçakladığını gördüm. Hemen hiç düşünmeden, eşimi, çocuklarımı orada arabada bırakıp indim.”



‘ÖNCE BİZİM KARŞI DURMAMIZ LAZIM’

Oto tamircisi Ömer Ünlü’yü hemen arabadan indiren güç, bir kadının bıçaklanmasının yanında, saldırganın tekbir getirmesi. Ömer, “Bu canilere ilk önce bizim karşı durmamız lazım” deyip iniyor ve önce kadının yardımına koşuyor. Ardından teröristin peşine düşüyor.

‘KASAYI KAPATTIM MI BİLMİYORUM’

Filistin asıllı terörist Ahmad A.’nın bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladığı süpermarketin kasasında, o gün Afganistanlı Tevfik Arab çalışıyordu. Markette çıraklık eğitimi gören 21 yaşındaki Tevfik de aynı düşüncelerle yerinden fırlıyor. “O anda kasayı kapattım mı bilmiyorum” diyor. Tevfik ilk olarak durağa giren belediye otobüsünün yanına koşup, “Otobüsten kimse inmesin” diye bağırıyor. Şoför kapıları kilitliyor. Tevfik, teröristin otobüsten inen yolculara saldırmasını önlüyor.

ALMAN WEBER DE ONLARA KATILDI

Marketin yanındaki kafede oturan Mısırlı Muhammed Vali ile Tunuslu Jamel Chraiet, bir kişinin tekbir getirerek, bir genci bıçakladığını görüyor. Onlar da hiç düşünmeden ellerine sandalyeleri kaptıkları gibi saldırganın üzerine koşarak önünü kesiyorlar. Onlara 28 yaşındaki Alman Sönke Weber katılıyor.

YARALANDIĞINI SONRADAN FARKETTİ

Dördü Müslüman, biri Hıristiyan bu beş kahraman önce sandalyeler, taşlarla teröristi sıkıştırıyor. Ama durduramıyorlar. Polis de bir türlü gelmiyor. Ömer Ünlü koşup bir büfeden bir demir çubuk alıyor ve teröristin kafasına vurmaya başlıyor. Vura vura teröristi yere yıkıyor. Öyle bir öfkeyle vuruyor ki, omuzu çıkmış, acısını duymuyor. Ömer Ünlü, polis gelip teröristi ellerinden aldıktan sonra omuzundaki dayanılmaz acıyı hissediyor.

İşte Hamburg’ta teröre, dördü Müslüman biri Hıristiyan bu beş kahraman, “Bizi bölmeye gücün yetmez” dedi.