Bizlere ‘Çok kâr etmeyin’ diyorlar

Toplantıda konuşan Axa Sigorta Teknik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Yavuz Ölken, mevcut şartların sigorta şirketlerini zorladığını ifade ederek, şunları söyledi: “Trafik ve sağlık dışındaki branşlarda yüzde 18’lik büyüme var. Rekabet, hizmet ve penetrasyon açısından trafik dışı ürünler önemli bir fırsat yarattı. Karlılık bu yıl sektörde çok tartışılan bir konu. Bizlere çok kâr etmeyin deniyor ama kârlılık aslında sigorta şirketlerinin tek bir yıla özgü belirlediği bir strateji değil. Yaşam ömrünü uzatma ve daha ileriye gidebilmek için yarattığı bir kavram. Kârlılık oranlarına baktığımızda, altıncı ay sonu teknik sonuçları ve bilanço kârlılıklarına baktığımızda Axa Sigorta’nın özellikle teknik kârlılık da lider olduğunu görüyoruz.”