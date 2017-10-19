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Bizlere ‘Çok kâr etmeyin’ diyorlar

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 21:39 | Son Güncelleme:

Axa Sigorta, üst yönetiminin katılımı ile düzenlediği toplantıda, Antalya’da acenteleri ile buluştu. Toplantıda konuşan Axa Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, güvenin olmadığı bir ortamda sağlıklı bir birlikteliğin ve ticari bir ilişkinin olamayacağını söyledi. Şimşek, “Biz güven zincirini oluştururken şunu düşündük, müşterilerimiz ve acentelerimiz birbirine sıkı sıkıya o kadar bağlı ki, acentelerimiz poliçelerini güvende satarken arkadaki sigorta şirketine gönül rahatlığı ile güveniyor” dedi.

Toplantıda konuşan Axa Sigorta Teknik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Yavuz Ölken, mevcut şartların sigorta şirketlerini zorladığını ifade ederek, şunları söyledi: “Trafik ve sağlık dışındaki branşlarda yüzde 18’lik büyüme var. Rekabet, hizmet ve penetrasyon açısından trafik dışı ürünler önemli bir fırsat yarattı. Karlılık bu yıl sektörde çok tartışılan bir konu. Bizlere çok kâr etmeyin deniyor ama kârlılık aslında sigorta şirketlerinin tek bir yıla özgü belirlediği bir strateji değil. Yaşam ömrünü uzatma ve daha ileriye gidebilmek için yarattığı bir kavram. Kârlılık oranlarına baktığımızda, altıncı ay sonu teknik sonuçları ve bilanço kârlılıklarına baktığımızda Axa Sigorta’nın özellikle teknik kârlılık da lider olduğunu görüyoruz.”

Etiketler: gazetehaberleri
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