Bizimle Nalga mı geçiyorsunuz

İskender (Baydar) ağabeyin yazını okuyunca biraz şüpheye düştüm…
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Fatih Kaya yazıyor
Çünkü biliyorum ki, çok iyi bir Galatasaraylı… Seks ve kelepçe olaylarını karıştırmam… Özel hayat kavramı çok farklıdır… Zira karıştırmak için futbolcu sözleşmelerinde mahremiyetinde madde olarak eklenmesi gerekiyor… Adamlar sokak arasında operasyon yapmamışlar ki, kapalı kapılar arkasında gayet doğal olarak eğlenmişler? Kim görmüş, rahatsız olunan konu nedir? Ve en büyük soru Fenerbahçeli futbolcuların cinsel hayatından kime ne? Camialar rekabeti, sahada yaşamalı, gündem dışı olaylar rekabetin içine girmemeli…
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İskender ağabeyin atladığı diğer nokta… Skandal denince benim aklıma ilk Galatasaray geliyor… Milyonlarca sporseverin olduğu gibi… Kazım Kazım bir futbolcudur… Bireydir… Adı 'şike' illetine karışmış olsa bile ve yaptığı suç ispatlanırsa, bunun Fenerbahçe’ye yara veren tek noktası, lisanslı futbolcu olmasıdır… Çünkü hiçbir Fenerbahçe kulübü yöneticinin adı böylesine çirkin bir skandala karışmadı… Amaaaa… Galatasaray’ın en son skandalı olan ve Kasım ayında patlak veren 'Nalga' olayı öyle değil… Nalga geçersesine, gözümüzün içine baka baka işlenen bir skandal(!)… Basketbolcu, idareci, teknik heyet herkes işin içinde… Kovulanlar, istifa edenler… Galatasaray camiası skandalın tam ortasında… Rezalet… Şimdi Kazım futbolcu, adı geçiyor ve ortada ispatlanan bir suç yok… Galatasaray ise eksi puanlara düşürülmüş, markasının üzerine leke sürmüş… Peki soruyorum… İskender ağabey bizimle 'Nalga' mı geçiyorsun?
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Doğanlar… Bavullar… Bir gece de Türkleşen yabancılar… Daha neler neler… Kimse kusura bakmasın skandal denince benim aklıma Galatasaray geliyor… Kazım Kazım değil…