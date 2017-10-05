Bizimle konuşmak yerine, gösteriyi seçtiler

GRUPTAKİLER, camiye dönüştürülecek kilisenin önünde ‘Sokağımızda cihad istemiyoruz’ yazan pankart açtı. Voorpost hareketi mensupları, “Hollanda’da İslam’ı ve camileri istemiyoruz. Bir kilisenin Müslümanlara satılmasına anlam veremiyoruz. Biz bu semtte oturanların sesini duyurmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Gösteri, camiye çevrilecek kilisede semt sakinleriyle tanışma ve bilgilendirme programı sırasında yapıldı. Polis ise kilisenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.





ÖN YARGILARI YIKMALARI GEREKİR

Ahmadiyya Vakfı Başkanı Dr. Robbert Muhammed Emin, düzenlenen gösteriye anlam veremediklerini söyledi. Emin, “Gösteriyi yapanlar bizimle konuşmak yerine gösteri yapmayı seçtiler. Bu tür insanların İslam hakkında ön yargıları var. Bizimle diyaloğa geçerek bu ön yargıları yıkmaları gerekir” dedi. Emin, bilgilendirme programına katılanların olumlu fikirlerle ayrıldığını da kaydetti.

Gösterinin iğrenç olduğunu ve bunu organize edenlerin bu semtte bile yaşamadıklarını belirten Agnes isimli bir semt sakini ise, “Ben eski kilisenin cami olmasına karşı değilim. Herkesin düşüncesine ve yaşantısına saygı duyulması gerekir. Semt sakinlerinin ikiye bölünmesi üzücü” diye konuştu.