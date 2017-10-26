Bizim sınıfın fendi zorbaları yendi!

Çocuk ve gençlik kitapları alanında pek çok ödül sahibi yazar Gülsevin Kıral’ın Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan yeni çocuk kitabı ‘Belalı Dörtlü’ye Karşı’ raflardaki yerini aldı. Sınıf dayanışması ve akran zorbalığı gibi önemli konulara değinen romanda sıcak bir arkadaşlık hikâyesi anlatılıyor.

Polisiye tadındaki eğlenceli çocuk öyküleri ve romanlarıyla tanınan Gülsevin Kıral, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından 2006 Sulhi Dölek Ödülü’ne layık görülen ve daha sonra Günışığı Kitaplığı tarafından ‘Gizli Formül Hangi Zarfta!’ adı altında kitaplaştırılan öyküleriyle çocukların dilini ustalıkla yansıtabildiğini kanıtlamış bir yazar. Kıral’ın, yine Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından 2008’de Yılın En İyi Çocuk Kitabı Tasarımı ödülünü alan ‘Berber Pire Tellal Deve’ adlı öykü kitabının yanı sıra, İstanbul’un önemli mimari anıtlarını merkeze alan, macera dolu dedektiflik romanları da var. ‘İstanbul’u Çalıyorlar!’ ve ‘Çalınan Kent’ adlı çocuk romanları, Dedektif Ömer Hepçözer’e yardımcılık yapan küçük Mustafa’nın akıl almaz maceralarını anlatıyor. Yazarın 2015 yılında yayınlanan ‘Umut Sokağı Çocukları’ kitabı ise Suriyeli çocukların Türkiye’deki yaşamını, iki ülke çocuklarının dilinden aktarıyor.

Kıral yeni kitabı ‘Belalı Dörtlü’ye Karşı’da ise her zaman güncel olan çocuk, genç ve hatta yetişkinlerin bile karşı karşıya kalabildiği zorbalarla mücadeleyi konu edinmiş. Ailesiyle birlikte Artvin’den İstanbul’a taşınan Ceylan, yeni okulunun ilk gününde çok tedirgindir. Öne çıkık dişleriyle yeni sınıf arkadaşlarının dikkatlerini üzerine çekmekten korkuyordur. Korktuğu da başına gelir; sınıfın Belalı Dörtlü’sünden Sarp’ın acımasız alayları hemen onu bulur. Ceylan eski arkadaşlarından ayrılmanın üzüntüsü ve yeni okulundaki derslerine yetişmenin sıkıntısının üzerine bir de masasının üzerine konan havuçlarla ve Sarp’ın kopya çekmek için sıkıştırmalarıyla uğraşmak zorunda kalır.

Ancak Ceylan, kısa sürede yalnız olmadığını anlar; aynı onun gibi sınıftaki zorba takımdan bıkmış olan Patates Defne ve Edison Ege kısa sürede Ceylan’a destek çıkar. Üç kafadarın ödevlerini kopyalatmamak için başlattığı mücadele, kısa bir zaman içinde tüm sınıfa yayılarak bir dayanışma örneğine dönüşür. Bu sırada üç çocuk da dünyalarının sandıkları gibi siyah beyaz olmadığını anlarlar; bu zorunlu dayanışma, sınıfta sevmedikleri arkadaşlarını daha yakından tanımalarının yolunu açarken, onları en şaşırtan ise Belalı Dörtlü’nün elebaşı Sarp olacaktır. Ceylan’ın ortaya çıkardığı ve Sarp’ın sır gibi sakladığı bir gerçek, hem bu delikanlıya hem de bizim üç kafadara gerçek bir arkadaşlık dersi verecektir.

Kıral’ın, ‘Gizli Formül Hangi Zarfta!’ kitabından taşıdığı fen öğretmeni Formül Hasan, matematik öğretmeni Eziyet Mehmet gibi Hababam Sınıfı kokulu muzip karakterler de romanda yerlerini alırken, okul yaşamı, gençlik aşkları ve aile sorunlarının yanı sıra vicdan, kararlılık, sorumluluk, bilinçli olma gibi çok önemli hayat derslerini içinde harmanlayan bu sıcak roman, bir solukta onu okuyacak okuyucularını bekliyor

BELALI DÖRTLÜ’YE KARŞI

Gülsevin Kıral

Resimleyen: Ebru Tatlısu

Günışığı Kitaplığı, 2017

144 sayfa, 14 TL.