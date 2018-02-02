Bizim Hikaye 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 1 Şubat Perşembe günü 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Barış ve Filiz’in yeniden yan yana geldiği son bölümünde Fikri’nin siroz olduğu ortaya çıktı, asıl sürpriz ise finalde yaşandı. Sağlık sorunu yaşayan Fikri’nin ‘sizin bir ablanız daha var.’ sözleri şok etkisi yarattı. Bu gelişmenin ardından yaşanacakları merak eden dizi takipçileri fragmanı takip ediyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Filiz ve kardeşleri ablalarını bulabilecek mi?
Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Şükran’ın başına gelenler tüm aileyi derinden sarsmıştır. Bu olay aynı zamanda Şükran’ın hayatı boyunca sergilediği dengesiz davranışlarının sebebini de öğrenmelerine vesile olacaktır. Öğrendikleri şey aileyi hem derinden sarsar hem de gelecek için umutlandırır. Acaba Şükran iyileşip eve geri dönebilecek midir? Eve daha yeni dönen annelerini tekrar kaybetme korkusunu yaşayan çocuklar; bir yandan da çocuk yuvasına dönmenin korkusunu hissetmektedirler. Fakat Filiz bunun tekrar yaşanmasına izin vermemekte kararlıdır.
Cemil ise hala sevdiği kadını elinde tutamamanın acısını ve öfkesini yaşamaktadır. Bu öfkeyi çevresindekilerden çıkarmaya başlayan Cemil artık her şeyi geride bırakıp başka bir şehre gidecek midir?
Karısının başına gelenlerden çocukları sorumlu tutan Fikri, bu acıyla kendini yeniden içkiye vermiştir. Durumu her geçen gün ciddileşen Fikri hastalığını daha ne kadar gizleyecektir?
Başına bir dizi talihsiz olay gelen Tufan’ın dengesi, davetsiz bir misafirin gelişi ile yeniden al üst olur. Tufan’ın yıllardır görmediği karısı Ferda gelmiştir ve Tufan’a çok iyi davranmaya başlar. Tufan karısının dönüşünü boşanmak için bir fırsat olarak görürken Tülay, Ferda’nın yüzünü görmeye bile tahammül edememektedir.
Hikmet’in platonik aşkı hem kendisinin hem de Esra’nın başına her geçen gün daha çok bela olmaktadır. Esra kendisinden uzaklaşmasını söylese de Hikmet marketten gitmemekte kararlıdır. Hikmet’in bu ısrarı Muzi’yle olan ilişkisini de etkileyecektir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün