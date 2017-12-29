Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye dizisi dün akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Genç isimlerin ağırlık olduğu kadrosu ve farklı konusuyla dikkat çeken Bizim Hikaye’nin son bölümünde Filiz’in kardeşleri için çabası ön plana çıktı. Kendilerini şikayet eden kişinin babaları olduğunu öğrenen Filiz, bir kez daha yıkıldı. Cemil’in tehditlerine rağmen Filiz’den tamamen kopamayan Barış ise finale doğru gördüğü manzarayla şok oldu. Son sahneye ise mahkemeden çıkan karar damga vurdu. Hakim, çocukların velayeti için evlilik şartı koydu.



Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemil'e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz'e ısrar eder.

Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri'yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri'nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.