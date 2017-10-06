Bizim Hikaye son bölüm finali şaşırttı... Yeni bölüm fragmanı

Bizim Hikaye’nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Filiz ve Barış sevgili oldu. İkilinin sürpriz yakınlaşmasıyla büyük bir heyecan yaşayan izleyiciler, finale Barış’ın yalanının ortaya çıktığı an damga vurdu. Bizim Hikaye 5. bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından izleyicilerle buluştu. Yeni fragmana ise Fikri’nin zor anları damga vurdu.



Para kazanmak için kan vermeye karar veren Fikri, kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Kanında bir sorun ortaya çıkan Fikri’yi ölüm korkusu sarıyor. Mahallenin imamına gelecek günlerini dindar olarak geçrimek için danışmaya giden Fikri, ölüm korkusuyla büyük bir dönüşüm geçiriyor. Fikri gerçekten ölecek mi sorusu ise önümüzdeki hafta cevap bulacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Evdeki bitmek bilmeyen sorunlara bütün enerjisiyle çözüm bulmaya çalışan Filiz Kiraz’ın çocuk kaçırmasıyla ne yapacağını şaşırır. Barış her zamanki kıvrak zekasıyla Filiz’in imdadına yetişir. Çocuğu sağ salim ailesine teslim edebilmek için planlar yaparken, tüm aile Kiraz’ın zarar görmemesi ve sorunun çözülmesi için Barış’la birlikte hareket eder. Barış’ın çocuk kaçırma olayından aileyi kurtarmaya çalışması ve Kiraz’ı mutlu etme çabaları derken kendisiyle ilgili gizem de büyümektedir. Küçük kızın kaçırılması mahallede kargaşaya sebep olurken, Fikri bu durumu kendi lehine kullanmak ister. Kendisini arayan Haşim’den bu fırsatla kurtulmaya çalışırken bir taraftan da Şeyma’nın gözündeki yerini sağlamlaştırmaya uğraşır.Rahmet’in gün geçtikçe Müjde’ye olan ilgisi artarken, Hikmet de sürekli Esra'nın yanında olup onu Asım'dan korumak ister. Neriman’ın baskılarına dayanamayan Tufan ise Tülay’a plansız bir sürpriz yapar, ne var ki bu sürpriz de yeni yalanların kapısını aralar.