Ekranların yeni dizisi Bizim Hikaye yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Dizinin yayınlanan ilk bölümünde bir ailenin nasıl zor şartlarda yaşadığıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Dizinin ilk bölümünün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Bizim Hikaye dizisinin 1. bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır