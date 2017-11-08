Bizim Hikaye 9. bölüm 2. fragmanı: Filiz evden ayrılıyor

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Şükran’ın eve dönüşünün yarattığı krizi ortamının devam ettiği sinyalini veren fragmanlar çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Annesi Şükran’ın gelişiyle dünyası alt üst olan Filiz, Barış’ın aldığı eve yerleşiyor. Barış’ın ise başı belaya giriyor. İşte Bizim Hikaye 9. bölüm fragmanları!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Annesi Şükran’ın gelişiyle dünyası alt üst olan Filiz evi terk eder ve Barış’ın aldığı evde kalmaya başlar. Kendi evlerine komşu olan bu evden kardeşlerini kontrol etmeye ve ilgilenmeye çalışır. Şükran ise Filiz’in yokluğunda iyice anne rolünü benimseyip, bunca yıldır ihmal ettiği her şeyi kısa zamanda telafi etmeye çalışmaktadır. Ne var ki, Fikret ve Kiraz’dan gördüğü yakınlığı Hikmet ve Rahmet ‘ten göremez. Onunla ilgili her şeyi hatırlayan büyük çocuklar ona karşı soğuk ve mesafelidirler.



İsmet’i almak için geldiğini söyleyen Şükran’ın bir bombası daha vardır; evlenmeye karar vermiştir. Tabi bunun için önce Fikri’den boşanması gerekir. Fikri bu haberle yıkılırken çocuklar annelerinin başka bir adamla yeni bir aile kuracağı gerçeğiyle karşı karşıya kalırlar. Elibol Ailesi’nde bunlar yaşanırken Cemil de Barış’ı köşeye sıkıştırmaya uğraşmaktadır. Delil olarak ele geçirdiği Barış’ın eşyaları ile Barış’ı tuzağa düşürmek için elinden geleni yapar.