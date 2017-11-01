Bizim Hikaye 8. bölüm 2. fragmanında Filiz’in annesi görüldü

Bizim Hikaye’den yeni görüntüler geldi. İlk fragmanda Barış’ın zor anlarına tanık olan izleyiciler Bizim Hikaye 8. bölüm 2. fragmanıyla büyük bir heyecan yaşadılar. Özellikle aylardır kardeşlerine hem annelik hem de ablalık yapmaya çalışan Filiz’in annesini karşısında bulduğu anlar merak uyandırdı. İşte tüm gelişmeleri ve daha fazlasını içerisinde barındıran yeni bölüm fragmanları!
BİZİM HİKAYE ÖZETİ
Kiraz, ablasının önemseyen hiç kimse olmadığını düşünerek Barış’ın peşine düşer ve onun gizli bir hayatı olduğunu öğrenir. Yüzleşirler. Barış, Filiz’i çok sevdiğini, onunla gelecek hayalleri kurduğunu söyler, hatta bir de sürprizi vardır. Ancak Kiraz ikna olmaz, Barış’a ablasına gerçekleri anlatması için baskı yapmaya başlar. Öte yandan, Cemil’le Cenk de Barış’ı sıkıştırmaya başlar. Barış iki arada bir derede kalır.
Hikmet, Esra’ya aşkını itiraf etme kararı alır. Bundan Rahmet’e bahseder. Rahmet çok sinirlenir. Hikmet abisinin karşı çıkmasına rağmen bir aşk mektubu yazar ve Esra’nın mantosunun cebine bırakır. Bu mektup, Hikmet’le Rahmet’in başına acaba iş açacak mıdır?
Rahmet, Müjde sayesinde başkalarının yerine sınavlara girme işini abartır. Bu kez üniversiteli bir öğrencinin yerine sınava girer. Büyük bir yakalanma korkusu yaşar. Sınavdaki başarısı profesörün dikkatini çeker. Profesör, Rahmet’in sahte işlerini ortaya çıkarabilecek midir?
Fikret, aileyi sevince boğacak bir başarıya imza atmış ve ilk basketbol maçına çıkmıştır. Filiz’in göğsü kabarır.
Fikri ise kendi gündemindedir. Karısı Şükran’ın İstanbul’da olduğunu öğrenir. Ele geçireceği bir para için Şükran’ın imzasına ihtiyacı vardır. Fakat karşılığında onun da bütün aileyi sarsacak bir isteği olacaktır. Şükran yıllar sonra eve geri döner. Çocuklar altüst olur, Fikri’nin dengesi iyice bozulur. Filiz ise kardeşlerini annesinden koruyabilmek için büyük bir mücadeleye girişmek zorunda kalır. Tabii bu çok zor bir sınavdır. Filiz acaba bu sınavın üstesinden gelebilecek midir?
KADROYA YENİ İSİM
Esra Bezen Bilgin, başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye'nin oyuncu kadrosunda dahil oldu. 1973 doğumlu Esra Bezen Bilgin, Filiz ve kardeşlerinin annesi Monika'yı canlandıracak.
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