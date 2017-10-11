Bizim Hikaye 5. bölüm fragmanında Filiz, Barış'ın vale olmadığını öğreniyor

Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen dizisi Bizim Hikaye yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Bizim Hikaye yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Filiz Barış’ın valelik yapmadığını öğrenmiş ve yaşadığı şokla eve dönmüştür. Artık Barış’ın yüzünü görmeyi istememektedir. Barış’ın ise hiçbir şeyden haberi yoktur. Atlayıp eve gelir. Filiz’in ağır tepkisiyle karşılaşır. Barış Filiz’i geri kazanabilmek için yaptığı işi bırakmaya karar verir, ancak ortağı Cenk bozulur ve hatta Barış’ı çok zora sokacak bir işe dahi kalkışır.
Tufan da Tülay’a söylediği yalanın altında ezilir. Gerçeği söylemeye çalışsa da bir türlü beceremez. Nihayet mecbur kalıp söyler. Tülay şok yaşar.
Fikri yine kolay yoldan para kazanmanın kurnazca bir yolunu bulur, ancak işler yolunda gitmez. Üstelik ölüm korkusuna tutulur. İmama koşar. İmam ölmeden önce evlatlarının hayır duasını almasını söyler. Bu Fikri için çok ciddi bir iştir. Eve döner ve çocuklarıyla ilgilenmeye karar verir. Ancak Kiraz ve Fikret için bu ilginin sonu hüsran olacaktır.
Bu sırada Hikmet markette Asım’ın Esra’ya şiddet uyguladığına şahit olur, sinire keser, o aşık olduğu kadındır ve ona destek olmaya çalışır. Okulda Fikret için işler yolunda değildir. Öğretmen anne babasını okula çağırır. Fikret zor durumdadır. Rahmet, Müjde’nin tavsiyesiyle eski bir arkadaşının sınavına girmeye karar verir, ancak çocuğun Müjde’nin eski çıktığı çocuk olduğunu öğrenince işin rengi değişir…
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Evdeki bitmek bilmeyen sorunlara bütün enerjisiyle çözüm bulmaya çalışan Filiz Kiraz'ın çocuk kaçırmasıyla ne yapacağını şaşırır. Barış her zamanki kıvrak zekasıyla Filiz'in imdadına yetişir. Çocuğu sağ salim ailesine teslim edebilmek için planlar yaparken, tüm aile Kiraz'ın zarar görmemesi ve sorunun çözülmesi için Barış'la birlikte hareket eder. Barış'ın çocuk kaçırma olayından aileyi kurtarmaya çalışması ve Kiraz'ı mutlu etme çabaları derken kendisiyle ilgili gizem de büyümektedir. Küçük kızın kaçırılması mahallede kargaşaya sebep olurken, Fikri bu durumu kendi lehine kullanmak ister. Kendisini arayan Haşim'den bu fırsatla kurtulmaya çalışırken bir taraftan da Şeyma'nın gözündeki yerini sağlamlaştırmaya uğraşır.Rahmet'in gün geçtikçe Müjde'ye olan ilgisi artarken, Hikmet de sürekli Esra’nın yanında olup onu Asım’dan korumak ister. Neriman'ın baskılarına dayanamayan Tufan ise Tülay'a plansız bir sürpriz yapar, ne var ki bu sürpriz de yeni yalanların kapısını aralar.
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