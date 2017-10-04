Bizim Hikaye 4. bölüm fragmanında Filiz ne yapacağını şaşırıyor

Ekranların sevilen ve büyük ilgiyle takip edilen dizisi Bizim Hikaye yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Bizim Hikaye yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barış her zamanki kıvrak zekasıyla Filiz'in imdadına yetişir. İşte, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Evdeki bitmek bilmeyen sorunlara bütün enerjisiyle çözüm bulmaya çalışan Filiz Kiraz'ın çocuk kaçırmasıyla ne yapacağını şaşırır. Barış her zamanki kıvrak zekasıyla Filiz'in imdadına yetişir. Çocuğu sağ salim ailesine teslim edebilmek için planlar yaparken, tüm aile Kiraz'ın zarar görmemesi ve sorunun çözülmesi için Barış'la birlikte hareket eder. Barış'ın çocuk kaçırma olayından aileyi kurtarmaya çalışması ve Kiraz'ı mutlu etme çabaları derken kendisiyle ilgili gizem de büyümektedir. Küçük kızın kaçırılması mahallede kargaşaya sebep olurken, Fikri bu durumu kendi lehine kullanmak ister. Kendisini arayan Haşim'den bu fırsatla kurtulmaya çalışırken bir taraftan da Şeyma'nın gözündeki yerini sağlamlaştırmaya uğraşır.Rahmet'in gün geçtikçe Müjde'ye olan ilgisi artarken, Hikmet de sürekli Esra’nın yanında olup onu Asım’dan korumak ister. Neriman'ın baskılarına dayanamayan Tufan ise Tülay'a plansız bir sürpriz yapar, ne var ki bu sürpriz de yeni yalanların kapısını aralar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Barış, sürekli yaptıklarıyla Filiz'in kalbine girmeye çalışırken Filiz henüz bir ilişkiye hazır değildir. Filiz'in Cemil'le birlikte polis gecesine gitmesi Barış'ı kıskandırırken, Cemil’e de Filiz'e olan hislerini anlatma fırsatı verir. İki erkeğin arasında kalan Filiz için tercih yapma vakti gelmiştir.

İyiden iyiye Şeyma'nın evine yerleşen Fikri için ekmek elden su gölden yeni bir hayat başlamıştır. Fikri Şeyma'nın korkularını kullanarak evde kalırken, Müjde durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesi için susar. Halasına ait maaş kartını kaybeden Fikri, kartı geri alabilmek için yeni bir tezgah kurmaya çalışır, beceremeyince de çocuklarını ve Tülay’ı bu yalana ortak eder. Bütün aile bu durumu çözmeye çalışırken işler daha da karışır. Rahmet'in matematik dehasını kullanarak para kazanma yöntemi bulan Müjde, ona başkalarının yerine sınava girmesini teklif eder. Hem kızdan hem de para kazanma fikrinden etkilenen Rahmet teklifi kabul eder ve o da Hikmet'in platonik aşkına çare bulabilmek için Müjde'den yardım ister. Müjde'nin çözümü hem Hikmet'in hem Rahmet'in başına iş açacaktır.