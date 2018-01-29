Bizim Hikaye 20. yeni bölüm fragmanında Filiz’in ablası ortaya çıkıyor

Bizim Hikaye 20. bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala izleyicilerle paylaşıldı. En son 18 Ocak’ta ekrana gelen Bizim Hikaye son bölümüne Şükran’ın geri dönüşü damga vurdu. Bu zamana kadar ev ve çocuklarla ilgili Filiz’in üstlendiği sorumlulukları üstlenmeye çalıştı ve bu yüzden Filiz ve Şükran arasında tartışmalar yaşandı. Finalde ise Barış’ın da karıştığı arbede de silah patladı. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanıyla birlikte ise ilk tüyolar geldi. Yeni fragmanda kadroya dahil olan yeni isim dikkat çekti. İşte yeni bölümden ilk görüntüler

Barış ve Filiz’in geçici mutlulukları Cemil’in gelişiyle yerle bir olmuştur. Filiz istemeyerek de olsa Cemil’le birlikte mahalleye dönmek zorunda kalır. Filiz eve döndüğünde bir sürprizle karşılaşır; annesi artık eve dönmüştür ve gitmeye de niyetli değildir. Üstelik çocuklar da evdedir. Filiz çocukların dönüşüne sevinir fakat bir yandan da uzun zamandır ortalıkta olmayan annelerine çok kızgındır.





Barış ise mahallede kalarak Filiz’i ikna etme çabalarına devam eder. Mahalleye yerleştiğini ve hiçbir yere gitmeyeceğini kanıtlamak için farklı bir yol seçer. Bu durum Fikret ve Kiraz’ı mutlu ederken Filiz’in kafasını karıştırır. Cemil ise Barış’ın bu son hamlesiyle öfkeden deliye dönmüştür.