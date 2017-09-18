Bizim Hikaye 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni dizi Bizim Hikaye’nin 2. bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Altı çocuk ve bir babadan oluşan ailenin trajikomik hikayesini ele alan Bizim Hikaye 7 Eylül Perşembe akşamı ekranlara ‘merhaba’ dedi. İlk bölümde karakterleri ve dizinin konusunu anlama fırsatı bulan izleyiciler, 2. bölüm fragmanıyla birlikte yeni ipuçları edindi. İşte Bizim Hikaye ‘nin 2. bölüm fragmanı ve dizinin konusuna dair detaylar!





5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başladı Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açtı. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay yolunan Barış ile kesişmesini sağladı. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrendi ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermedi. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktı.



Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaştı ve kendini zor kurtardı. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışıyordu. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açtı. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtuldu. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu buldu.