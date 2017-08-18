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Bizim Hikaye 2. tanıtım fragmanı yayınlandı

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Bizim Hikaye’den yeni görüntüler geldi. Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın paylaştığı Bizim Hikaye 2. tanıtım fragmanında dizinin karakterlerine dair bilgiler yer alıyor. Peki Bizim Hikaye ne zaman başlayacak? Net tarih belli mi?

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 16:08:00

Yerli Shameless olarak bilinen Bizim Hikaye’nin 2. tanıtım fragmanı ekranlarda dönmeye başladı. Hazal Kaya’nın sarhoş ve sorumsuz babası ile küçük kardeşlerine bakmak zorunda kalan Filiz’i, en son Aşk Laftan Anlamaz dizisinin kadrosunda yer alan Burak Deniz’in ise Filiz’in tam tersi bir hayat yaşayan Barış’ı canlandıracağı Bizim Hikaye’nin 2. tanıtım fragmanında dizinin küçük oyuncuları ön planda!

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu, senaryosunu ise Banu Kiremitçi ve Hatice Meryem’in yazdığı Bizim Hikaye’nin eylül ayında dizi severlerle buluşması bekleniyor.



BİZİM HİKAYE KONUSU

Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlıyor Bizim Hikaye…Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır;

Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.

Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.

Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.

Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 16:08:59
Etiketler: Bizim Hikaye , Bizim Hikaye ne zaman , Bizim Hikaye oyuncuları
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